Ximo Puig: “El nostre Govern està vinculat des de fa més de 30 anys a la solidaritat i no es concep la societat valenciana sense ella”

El president presenta un llibre que pretén ser un tribut a la societat valenciana en el seu esforç col·lectiu per construir un món més just, solidari i sostenible

Puig afirma que l’èxit de la cooperació valenciana és fruit del treball compartit entre les institucions públiques i la societat civil

El president de la Generalitat demana perdó a la ciutadania pels errors comesos en el passat per “aquesta institució”

Ximo Puig ha presidit en el Palau de la Generalitat l’acte de presentació del llibre ‘Cooperació valenciana: 30 anys transformant el món’, que fa un recorregut per l’evolució de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat, des dels seus inicis l’any 1989 fins a l’actualitat, a través dels seus protagonistes i dels projectes finançats per la Generalitat en els últims trenta anys.

A l’acte també han assistit la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau; el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicente Soler; la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

El cap de Consell ha agraït la presència dels agents socials i institucionals implicats en la cooperació, ja que, gràcies a ells, “ha sigut possible generar una cultura col·laborativa i de participació capaç d’impulsar un espai compartit per a la solidaritat”

Puig ha assenyalat que el Govern valencià, des del seu naixement, ha estat vinculat a les polítiques de cooperació “i aqueixa és la visió que tenim els valencians i valencianes del nostre autogovern” i ha afegit que “som només una baula en una cadena i hem ser conscients dels quals podem aportar per a fer-ho més forta: aqueix és el sentit de la nostra història”.

Sensibilitzar sobre la cooperació

El president ha subratllat que el llibre té una doble finalitat: d’una banda, pretén remoure consciències i sensibilitzar sobre la importància de la cooperació i la solidaritat amb les perifèries humanes més vulnerables i, per un altre, és un agraïment a les Organitzacions no Governamentals (ONG), universitats públiques i ajuntaments.

Respecte als ajuntaments, el cap del Consell ha destacat “la seua perseverança a mantindre la presència de les polítiques de la solidaritat, malgrat les dificultats econòmiques que hem patit en anys anteriors”.

Així mateix ha ressaltat la labor de “centenars de milers de voluntaris i voluntàries valencianes que de manera anònima i, en la mesura de les seues possibilitats, han contribuït a generar consciència”.

“Els esdeveniments geopolítics actuals ens situen permanentment en una situació d’incertesa on és fonamental plantejar un model respectuós de dignitat amb les persones”- ha afirmat-. En aquest sentit, Puig ha revindicado que “això no és només una visió optimista, sinó una absoluta necessitat, perquè la salut de les persones i del Planeta estan en perill”.

Per part seua, la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo, ha declarat que “les diverses realitats existents en el nostre planeta són dues cares de la mateixa moneda i per a transformar la vida de les persones i de la comunitats d’altres llocs és necessari canviar les nostres actituds i les nostres polítiques de cooperació”.

Garijo aposta per la cooperació per a “enfortir la nostra democràcia i dignificar-nos com a poble” i ha destacat que “si la major fita de la Humanitat en el segle XX va ser incloure la dignitat humana en la Declaració Universal dels Drets Humans, el major repte del segle XXI és l’erradicació de la desigualtat.

Errors del passat i nous reptes

Puig ha assenyalat que també s’han comés errors al llarg de tot aquest camí i “independentment de qui els cometera”, ha demanat perdó a totes els valencianes i valencians que es van sentir en el seu moment defraudats per la institució.

També ha assenyalat que “a partir de 2015, hem fet un pas important cap avant per a intentar generar un espai de confiança i el nostre pla d’acció, en favor de la pau universal i la justícia, té dificultats però ara existeix una força inclusiva no partidista”.

“Gràcies a l’esforç de tots els agents socials implicats, en aquests moments la cooperació valenciana gaudeix de bona reputació i compta amb milers d’actuacions”, ha indicat el president, qui ha asseverat que es tracta d’una “nova cooperació valenciana, que ha passat de comptar amb un pressupost de 3 milions als 33 milions de l’actualitat i s’està alineant amb els objectius de desenvolupament sostenible”.

Així mateix, ha ressaltat que “la visió del Consell repecto a la nova cooperació és que, necessàriament, ha de ser global, estar alineada amb l’Agenda 2030, ser transparent, participativa i multidimensional”.

Més de 1.100 projectes en 50 països

Durant aquests trenta anys la Generalitat ha finançat més de 1.100 projectes de cooperació al desenvolupament, que s’han dut a terme en més de 50 països amb contextos de vulnerabilitat. Així mateix, en la Comunitat Valenciana s’han impulsat nombroses actuacions destinades a sensibilitzar a la ciutadania sobre les causes de la desigualtat i de la pobresa als països del Sud.

Finalment, el president ha instat a continuar treballant en l’enfortiment del sistema valencià de cooperació amb l’objectiu comú de millorar la condicions de vida de les persones i de les comunitats més vulnerables

En la presentació de ‘Cooperació valenciana: 30 anys transformant el món’ també han intervingut la directora general de Cooperació parell el Desenvolupament, Xelo Angulo, i destacades personalitats de l’àmbit de la cooperació, com el professor universitari Ximo García Roca i el president de la Xarxa d’Investigadors i Observatori de la Solidaritat, Carlos Gómez.

L’acte ha comptat amb la presència de més de 100 persones representants d’institucions públiques, d’organitzacions de la societat civil, del sector empresarial i sindical, de les universitats públiques i de l’Administració local.

Exposició fotogràfica

Al costat de la presentació de llibre s’ha inaugurat l’exposició fotogràfica commemorativa dels trenta anys de la cooperació valenciana, que podrà visitar-se de manera gratuïta durant els pròxims dies al pati gòtic del Palau de la Generaliat.

La mostra pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de la cooperació i la solidaritat amb les poblacions més vulnerables.