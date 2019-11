Ximo Puig: ‘El Pla AntiBrexit de la Generalitat suposa una inversió de 1,6 milions per a consolidar la posició turística de la Comunitat al Regne Unit

Print This Post

El president ha acompanyat a la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, en la seua visita a l’estand de la Comunitat Valenciana en la fira de turisme de Londres

Destaca el “bon moment” del turisme valencià i assegura que setembre ha sigut un “mes rècord” de visitants

Londres- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que el Pla AntiBrexit en el qual ja treballa el Consell suposa “una inversió de 1,6 milions d’euros” i té l’objectiu de “consolidar la posició turística de la Comunitat al Regne Unit”.

Així ho ha afirmat el president durant la seua visita a l’estand de la Comunitat Valenciana en la fira World Travel Market de Londres, que ha visitat juntament amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto. També ha mantingut sengles reunions amb turoperadors i mitjans de comunicació del Regne Unit i amb representants de la Association of British Travel Agents (ABTA).

“Estem compromesos que el Brexit no siga una ruptura amb la Comunitat Valenciana, que siga, en qualsevol cas, una situació transitòria per a mantindre la presència que hem tingut sempre, tant en el mercat d’exportacions com el mercat turístic”, ha considerat.

En aquest sentit, ha destacat que el turisme valencià “gaudeix de bona salut i està en un bon moment” i s’ha referit a les dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística aquest dilluns, que fan referència al mes de setembre.

Aquest mes, ha subratllat, ha sigut “un mes rècord de visitants estrangers en la Comunitat Valenciana”, ja que, ha detallat, s’ha rebut “més d’un milió de visitants”.

“Continuem amb una línia que triplica el creixement de la resta d’Espanya i això significa que la Comunitat Valenciana està sent una comunitat hospitalària, atractiva i que està fent els deures des de fa temps, però molt especialment en aquests últims anys”, ha assegurat.

Així, ha assenyalat que la Comunitat “manté el seu creixement” encara que destinacions com Turquia, Egipte o Tunísia, que havien vist reduït el seu nombre de visitants, “han tornat a ressorgir”.

Quant a la despesa turística, ha explicat que la Comunitat està, segons l’INE, “creixent en més d’un 6,5% de despesa, quan a Espanya ha crescut al voltant del 2%”.

El mercat britànic

El president ha considerat “una bona notícia” les últimes xifres del sector, i ha afegit que “es compassa amb què hi ha hagut un decreixement en la perspectiva de caiguda del mercat britànic”.

“Aquest mercat va començar enguany amb xifres negatives, una tendència que en aquest moment s’ha frenat”, ha afirmat Puig, que ha reconegut que continua donant-se “certa desacceleració” encara que ha defensat que ha acabat la caiguda.

Operació anti-Brexit

A més, s’ha referit a “una operació important anti-Brexit” impulsada des de la Generalitat en el marc de la qual el pròxim 3 de desembre tindrà lloc una trobada de la Generalitat amb els turoperadors i amb les cambres de comerç.

“Continuarem avançant, perquè aqueixa fidelització que ha aconseguit la Comunitat Valenciana és fonamental”, ha assegurat el cap del Consell, que ha considerat que desestacionalització i fidelització són “dos elements claus del que és la projecció estratègica de la Comunitat”.

En aquest sentit, ha afirmat que “la primera operació d’importància és la pròpia fira”, on en l’estand de la Comunitat, de quasi 300 metres quadrats, “estan representades totes les marques turístiques”.