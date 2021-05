Ximo Puig : “Es necessari alliberar les patents de les vacunes”

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat davant el ple del Comité Europeu de les Regions la necessitat d’alliberar temporalment les patents per a garantir una vacunació universal i ràpida



Tal com va sol·licitar el passat 2 abril en la carta remesa al president del Comité Europeu de Regions, i a les presidències de la resta de regions, Ximo Puig ha reiterat, en una intervenció telemàtica, la necessitat de posicionar-se contra tres perills, el nacionalisme de les vacunes, el mercantilisme de les mateixes i la paràlisi de la burocracia



Puig ha plantejat, en primer lloc, que Europa ha de garantir el compliment dels compromisos de lliurament per part de les grans empreses farmacèutiques

El president ha indicat que la UE ha d’arbitrar tots els mecanismes necessaris per a assegurar solucions estables en el lliurament de vacunes



En segon lloc, s’ha referit també a la necessitat d’una major capacitat de fabricació i de distribució de vacunes. Per això, ha demanat al Comité de les Regions que es contemplen, com a mínim, tres opcions.



Per ultim, Ximo Puig ha deixat clar que ara mateix, segurament, la manera més efectiva d’accelerar la fabricació de vacunes és potenciant la col·laboració entre innovadors i productors que tinguen instal·lacions aprovades per la qual cosa és imprescindible que les institucions comunitàries intensifiquen al màxim aquesta via i que no sols siga una qüestió voluntària entre les empreses