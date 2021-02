Ximo Puig es reuneix amb el president de la Cambra de Comerç d’Espanya i amb responsables de les cambres de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El cap del Consell ha demanat la col·laboració d’aquestes entitats per a donar a conéixer les ajudes de la Generalitat al major nombre d’empreses i autònoms possible

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió per videoconferència amb el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet, en la qual s’ha tractat sobre els plans d’ajudes de la Generalitat a les empreses i autònoms afectats per les restriccions per a fer front a la pandèmia de COVID-19.

En el transcurs de l’acte, el president ha demanat la col·laboració de les cambres de comerç per a posar a la disposició del major nombre d’empreses i autònoms possible la informació necessària perquè puguen acollir-se a les ajudes contemplades en el Pla Resistir, dotat amb més de 400 milions d’euros. L’objectiu prioritari d’aquestes ajudes és fer costat econòmicament a les empreses, autònoms i treballadors a superar l’actual situació, especialment a aquells pertanyents als sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les activitats artístiques i culturals.

En la trobe també ha participat el president del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata; el president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Juan Riera; la presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló, Lola Guillamón; el president de la Cambra de Comerç d’Alcoi, Pau de Gràcia, i el president de la Cambra de Comerç d’Orihuela, Mario Martínez.