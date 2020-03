Ximo Puig, es reuneix amb UGT, CCOO i CEV per acordar mesures en l’àmbit de l’ocupació a hores d’ara en la ‘crisi del coronavirus’

Print This Post

Després que el President de la Generalitat anunciara l’ajornament de les Falles 2020 seguint la instrucció del Ministeri de Sanitat, fins a nou avís les festes josefines no se celebraran. No sols aquesta decisió ha afectat la ciutadania valenciana, sinó també suposarà un impacte negatiu econòmic, hostaler i turístic. Ximo Puig, s’ha reunit aquest matí amb representants autonòmics d’UGT, CCOO i CEV (Conferació Empresarial de la CV) per a abordar la suspensió de les falles i festes de la Magdalena.

Puig compareixerà demà al ple de les Corts per explicar quines mesures es duran a terme per part de la Generalitat Valenciana. Una situació que passarà a la història.