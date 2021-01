Ximo Puig fa una crida a la prudència, la responsabilitat i el compliment de les restriccions per a ‘salvar vides’ i destaca que ‘no hi ha nit de cap d’any ni ‘tardevieja’

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha realitzat una crida a la prudència, a la responsabilitat i a la solidaritat amb els altres, i ha destacat que és el moment de la “exigència màxima del compliment de les restriccions adoptades”, perquè està en joc la vida, la salut dels ciutadans i la recuperació econòmica i social l’any pròxim”.

El president ha destacat que durant tota la jornada de hui es produirà el “màxim desplegament” de tots les Forces i Cossos de Seguretat, és a dir Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia autonòmica i local, que “incrementaran els seus operatius per a controlar que, aquelles festes que s’han anunciat, no incomplisquen cap de les mesures sanitàries per a previndre la COVID-19”.

El president ha destacat que els municipis s’han compromés a actuar en el seu àmbit de competències amb caràcter preventiu.

Estem davant en unes circumstàncies excepcionals i les xifres d’afectats per la pandèmia “són molt dures”, per la qual cosa “el comportament ha de ser absolutament responsable, ja que qualsevol imprudència és letal per a tots.