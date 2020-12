Ximo Puig fa una crida a la prudència, la responsabilitat i el compliment de les restriccions per a “salvar vides” i destaca que “no hi ha nit de cap d’any ni tardevieja”

Print This Post

El president ha anunciat el màxim desplegament i coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat per a controlar el compliment de les mesures enfront del COVID-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha realitzat una crida a la prudència, a la responsabilitat i a la solidaritat amb els altres, i ha destacat que és el moment de l’”exigència màxima del compliment de les restriccions adoptades”, perquè està en joc la vida, la salut dels ciutadans i la recuperació econòmica i social l’any vinent”.

Així s’ha manifestat el president, després de mantindre una reunió de coordinació de seguretat amb el Subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio; la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; representants de les Forces i Cossos de Seguretat, així com el president de la FVMP, Rubén Alfaro, i els regidors de Seguretat d’Alacant, Castelló i Elx.

El cap del Consell ha reiterat que “estem davant en unes circumstàncies excepcionals” i ha recordat que les xifres d’afectats per la pandèmia “són molt dures”, per la qual cosa “el comportament ha de ser absolutament responsable, ja que qualsevol imprudència és letal per a tots”.

Així ha insistit que enguany “no hi ha nit de cap d’any ni tardevieja”, i que només es pot celebrar el cap d’any en els termes permesos per la normativa, és a dir “en un àmbit absolutament reduït i complint els aforaments establits”.

El president ha destacat que des d’aquesta vesprada i durant tota la jornada de demà es produirà el “màxim desplegament” de tots les Forces i Cossos de Seguretat, és a dir Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia autonòmica i local, que “incrementaran els seus operatius per a controlar que, aquelles festes que s’han anunciat, no incomplisquen cap de les mesures sanitàries per a previndre la COVID-19”.

COORDINACIÓ POLICIAL

Així mateix Ximo Puig ha assegurat que s’impulsarà durant el període festiu “una coordinació màxima dels cossos policials per al control i la inspecció de la “tardevieja”, atés que “estan prohibides les festes de Nit de cap d’any i, per tant, també les festes que es pretenguen celebrar durant tota la jornada de cap d’any”.

El cap del Consell ha recordat que només pot haver-hi activitat en bars, restaurants i establiments hostalers complint estrictament amb les mesures vigents.

Durant la seua intervenció, també ha destacat que els municipis s’han compromés a actuar en el seu àmbit de competències amb caràcter preventiu, advertint a tots els locals i advertint-los, que en el cas d’incomplir la normativa, les mesures cautelars poden portar al tancament dels locals.

Puig ha insistit que “hi haurà actuacions contundents en aquelles festes que se celebren al marge d’aquestes normes, tenint en compte que l’incompliment de les mesures de prevenció poden generar brots expansius i incrementar el nombre de contagis”.

Així mateix, ha recordat que l’incompliment de les normes comporta actuacions en l’àmbit administratiu amb multes de fins a 60.000 euros i acumulatives de fins a 600.000 euros, “podent-se incórrer en responsabilitats de caràcter penal, atés que està en joc la salut pública i la vida dels valencians i valencianes”.

En el transcurs de l’acte, el president ha agraït el treball intens de les forces i cossos de seguretat en la lluita contra la pandèmia, “fent complir les restriccions imposades per a salvar vides”, i especialment l’”esforç suplementari” que faran en els dies 30 i 31 de desembre.

RESTRICCIONS VIGENTS

El president de la Generalitat ha recordat les restriccions actualment vigents, i que ha reiterat “han de ser estrictament complides”. Així, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana “va ser la primera a prendre mesures restrictives per al període nadalenc i la que va imposar les majors restriccions en tots els àmbits en les comunitats autònomes”.

En concret, aquestes mesures consisteixen en el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, excepte determinades excepcions contemplades en la normativa, com el retorn al domicili, o desplaçament per motius laborals o cura de persona dependent. Aquest tancament perimetral es mantindrà fins al 15 de gener, i “no està permesa l’entrada ni l’eixida de la Comunitat, ni per a trobades familiars o d’afins”, ha reiterat.

De la mateixa manera, cal destacar que la restricció de la mobilitat nocturna es manté entre les 23 i les 6 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Salve per a la nit del 31 de desembre, que donarà principi a les 24 hores, únicament per a permetre el retorn al domicili. En aquest sentit, Puig ha assenyalat que “en cap cas s’utilitzarà aquesta ampliació horària per a desplaçar-se a diferents trobades socials”.

Respecte de la permanència de grups de persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, queda condicionada al fet que no se supere el número màxim de 6 persones, llevat que es tracte de convivents. A més, en espais d’ús privat també es manté la limitació de 6 persones, llevat que es tracte de convivents.

Cal destacar que aquesta limitació regeix igualment per a totes les trobades que se celebren amb motiu de les festes nadalenques sense excepció, i s’estableix la recomanació de no superar els dos nuclis familiars.

PROHIBICIÓ DE LES FESTES DE NIT DE CAP D’ANY

Cal recordar que les festes de Nit de cap d’any estan prohibides. En els establiments de restauració i hostaleria, només està permés el consum en taula, i la distància entre les taules serà de 2 metres (1,5 metres en terrasses). Quant a l’aforament a l’interior de local es limita al 30% i a les terrasses, al 50%, sent l’ús de màscara necessari quan no s’estiga consumint.

L’horari de tancament d’aquests establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores. I no està permés fumar en les cafeteries, ni a les terrasses de bars, quan no es puga respectar la distància mínima de 2 metres.

Quant als establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals mantindran el 50% de l’aforament total, i en el cas d’establiments que impliquen contacte físic pròxim s’exigeix sistema de cita prèvia.

En els locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres comercials, no està permés l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.

Quant als jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts solament des de les 7.00 a les 23.00 hores.

Respecte dels hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments similars, l’obertura de zones comunes pot ser de fins al 30% de l’aforament. I en el cas dels cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèniques i circs l’aforament màxim és del 50%, amb públic assegut, i no es permet la consumició. En cas de ser a l’aire lliure, el públic estarà assegut i tampoc es pot superar el 50% de l’aforament autoritzat.

D’altra banda, cal recordar que està prohibit fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima de 2 metres. I només es pot realitzar activitats físiques en instal·lacions obertes o tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i amb un aforament màxim del 30%. L’activitat física pot realitzar-se en grup, amb un màxim de 30 persones, i sense superar el 30% de l’aforament de l’espai delimitat per a l’activitat grupal.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

La celebració dels esdeveniments esportius, entrenaments o competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives pot desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 30%, i amb un límit de 150 persones assistents.

Respecte de les cerimònies no religioses estan limitades a un terç del seu aforament, amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats. En vetles i enterraments, l’aforament és del 30% amb un límit màxim de 25 persones a espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

Els parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils mantenen la limitació de l’aforament al 50% i la distància de seguretat d’1,5 metres.

Quant a les mesures sobre esdeveniments o activitats amb concentració de persones, els que es desenvolupen tant a l’aire lliure com en espai tancat en cap cas puguen superar les 150 persones, incloent-hi participants i organitzadors, ni superar l’aforament del 50%.

En el cas dels mercats ambulants que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l’aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats.

La celebració de congressos, conferències o fires comercials que s’organitzen de manera presencial es duran a terme sense superar en cap cas el 50% de l’aforament de les instal·lacions.; i només podran desenvolupar-se concerts i festivals en locals que formen part del Catàleg de la Música valenciana 2020/21 en la seua Secció de Sales de programació regular, que no podran superar un terç del seu aforament.