Ximo Puig ha assistit a la presentació del certificat digital verd en Fitur

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit en Fitur a la presentació del certificat digital verd.

L’objecte d’aquest document, és reactivar el turisme internacional, perquè permetrà viatjar per la Unió Europea de manera segura en acreditar que la persona titular d’aquest ha sigut vacunada contra la COVID-19, té resultat negatiu en alguna prova diagnòstica o ha superat la malaltia.

El Certificat Verd Digital té com a principals característiques la seua senzillesa i interoperabilitat per a tota la Unió Europea, així com la seua gratuïtat i universalitat. Mitjançant codi QR, proporcionarà informació sobre si la persona que viatja està vacunada, ha passat la malaltia o té un resultat negatiu de PCR. Les Comunitats Autònomes seran les encarregades d’emetre, segellar i entregar els certificats en format electrònic o en paper.

També, el President ha donat les gràcies a totes aquelles empreses que han fet un gran esforç per a asistir aquesta edició de Fitur per a continuar el cicle del treball turístic, d’oci i gastronòmic que s’espera que es reactiva durant aquestos mesos d’estiu.

Aquest projecte está encapçalat pel marc del Pla de Modernització i Competitivitat del sector turístic, que suposa una inversió pública de 3.400 milions d’euros i tindrà un impacte estimat en el turisme de 44.000 milions d’euros.