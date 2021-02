Ximo Puig ha presentat hui l’Aliança Valenciana de Bateries, un projecte de futur

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig,ha assistit aquest dimecres a la presentació de l’Aliança Valenciana de Bateries, un projecte en el qual el Consell porta més de dos anys treballant i que va més enllà de les bateries per a cotxes elèctrics.

Esta aliança, en la qual participarà una vintena de grans empreses i instituts d’investigació, és un dels projectes més importants dels presentats a les manifestacions d’interés convocades pel Govern per a optar als fons europeus per a la recuperació econòmica.

La nova aliança serà un pilar sobre el qual se sustentaran totes les accions de la Comunitat per a comptar amb una factoria de fabricació de bateries, i aquesta actuació suposarà una forta inversió” i “una alta generació d’ocupació” per a la Comunitat

El projecte impulsat per la Generalitat té com a objectiu ser capaç de produir els dispositius necessaris per a emmagatzemar l’energia generada per energies renovables i usar-la en el moment que siga necessari, tant en mobilitat com en altres activitats industrials.