El president de la Generalitat, Ximo Puig ha presidit l’acte d’homenatge a les víctimes de la pandèmia de COVID-19, celebrat en l’Umbracle de la Ciutat de les Arts i les Ciències, i al qual han assistit tots els membres del Consell.

L’acte ha consistit en una ofrena floral en la base de l’escultura ‘En rècord’, de l’artista Rosana Antolí, creada en record de les persones mortes per coronavirus, i s’ha guardat un minut de silenci mentre ha sigut interpretada la peça musical ‘In memoriam’, composta per Bernando Adam per a homenatjar les víctimes, que ha sigut interpretada per la Real Camerata Espanyola.