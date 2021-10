Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebut en audiència a la comissió permanent de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), encapçalada pel seu president, Salvador Marín.

A la trobada, que s’ha celebrat a la sala Antic Arxiu del Palau de la Generalitat, també han assistit els vicepresidents de l’entitat, José Antonio Andújar, Pascual Broch i Francisco Vicente, així com el secretari de la Federació Nacional de Comunitats de Regants (Fenacore), Juan Valero de Palma.

En la reunió, el president de Fecoreva, Salvador Marín, va voler posar en valor davant el Cap del Consell la importància del regadiu a la Comunitat Valenciana, tant per ser una activitat econòmica essencial i amb un fort pes en el PIB, com pel seu paper per a evitar la despoblació dels entorns rurals, frenar la desertificació del nostre territori, o com a embornal de CO₂, entre altres externalitats positives del regadiu en la nostra Comunitat.

Per part seua, els regants de l’Horta de València van apuntar que amb la normativa vigent de protecció de l’horta tradicional se’ls impedeix modernitzar les seues explotacions i que continuen necessitant aigua per a regar.

També, els regants del Transvasament Tajo-Segura van demanar més contundència al President de la Generalitat en la defensa de l’aqüeducte.

Mentre que els regants del Xúquer-Vinalopó van reclamar la posada en marxa del transvasament i ajudes per a agilitar la implantació de les instal·lacions de fotovoltaica necessàries.

Els regants del Xúquer van exigir que es complisca i es mantinga el Conveni d’Alarcón, que ha desaparegut de l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer, alguna cosa que perjudicaria a tots els regants, no sols de la Comunitat Valenciana sinó també de Castella-la Manxa, i fins i tot als proveïments de la ciutat de València.

Per part seua, els regants de la Séquia Major de Sagunt van demanar el suport del Consell perquè s’execute la substitució per desviament o per entubament de la Séquia Major al seu pas pel got de la presa del Algar.

Finalment, es va traslladar al cap del Consell la voluntat de la Federació de Comunitats de Regants la voluntat de treballar unides totes dues entitats per la resolució de tots aquests assumptes.