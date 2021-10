Ximo Puig ha visitat amb la comissària europea de Cohesió i Reformes els projectes d’investigació de Fisabio sobre la COVID-19

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat amb la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, els projectes d’investigació que desenvolupa la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) en la lluita contra la COVID-19.

Durant la seua visita a Fisabio, en la qual han pogut conéixer els laboratoris de Genòmica i Salut de la Fundació Fisabio han estat guiats per l’equip d’investigadors que al març de 2020 va obtindre les primeres seqüències del genoma complet del virus SARS-CoV-2 de mostres procedents d’Espanya.

Esta seqüenciació, liderada per Fernando González, Llúcia Martínez i Giuseppe d’Auria, ha permés conéixer les vies per les quals va entrar el virus en la Comunitat Valenciana, com es transmet i les mutacions que ha patit des que va començar l’epidèmia, ajudant així a controlar molt millor l’expansió del virus.

Els laboratoris de Genòmica i Salut de la Fundació Fisabio que fins al moment han seqüenciat més de 20.000 mostres del virus SARS-CoV-2, compten amb dotació que ha sigut cofinançada per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en el marc de la Xarxa de Vigilància de Resistències a Antimicrobians de la Comunitat Valenciana.

En l’actualitat, la vigilància genòmica del coronavirus SARS-CoV-2 de la Comunitat Valenciana està coordinada pel professor Fernando González, responsable del grup d’Epidemiologia Molecular de Fisabio, amb la participació dels hospitals i la direcció general de Salut Pública.