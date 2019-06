Ximo Puig i Ana Barceló es reuneixen amb les creadores de l’APP Hosly.

Connect on Linked in

L’aplicació està dissenyada per a oferir serveis tecnològics multifunció a xiquets i a les seues famílies i a serveis mèdics.



El president de la Generalitat Valenciana i la Consellera de Sanitat s’han reunit amb les creadores de l’aplicació Hosly. Les creadores d’aquesta aplicació són Eva, Claudia, Lucía i Lluna, tenen 11 anys. Totes elles guanyaren el segon premi de ‘Technovation’ celebrat en València durant el mes de maig en la Universitat Politècnica de València, a hores d’ara es troben en la fase internacional del concurs nord-americà d’ emprenedoria STEM.



L’aplicació Hosly (Hospital, Friendly and Family) té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels menuts amb càncer o malalties cròniques que es troben hospitalitzats. A través de l’aplicació s’ofereixen serveis com ara: geolocalització que connecta de manera directa al malalt amb els seus familiars, jocs per tal que passen una estona entretinguda, xat amb familiars, amics i metges i un espai que compta amb vídeos, música i frases motivacionals.



Amparo Oliver, Sara Martínez i Cristina Gaona són les mentores d’aquestes creatives creadores. Les xiquetes comptem amb el suport del Centre d’Investigació Príncep Felipe, l’Associació de Famílies amb xiquets amb càncer de la Comunitat Valenciana, l’Hospital Clínic Universitària de València, la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, Desenvolupament i Innovació i el president de la European Association for Palliative Care.



Una aplicació que traurà molts somriures als malalts menuts.