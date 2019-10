Ximo Puig i la rectora lliuren a Tomás Vives el I Premi de l’Institut de Drets Humans

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, han entregat hui al professor Tomás Vives Antón el I Premi Ihering de l’Institut de Drets Humans (IDH-UV). L’acte ha tingut lloc en el paranimf de la seu històrica de la Universitat, al carrer de la Nau. La “laudatio” sobre la figura del jurista homenatjat ha estat a càrrec del catedràtic de filosofia Manuel Jiménez Redondo.

Tomás Vives ha mostrat el seu “agraïment incondicional per aquest reconeixement, que m’ha produït una gran satisfacció perquè estic al final de la meua etapa productiva i aquest acte constitueix tot un al·licient”.

L’Institut de Drets Humans de la Universitat de València reconeix al professor Tomás Vives Antón, catedràtic de Dret Penal i exvicepresident del Tribunal Constitucional, amb el seu primer Premi Ihering, “per la seua excepcional trajectòria com a jurista que s’ha distingit per la seua contribució doctrinal a la defensa dels drets i llibertats fonamentals i pel seu treball professional en els Tribunals i en les més altes institucions de l’Estat, en la garantia d’aquests”, segons ha explicat la professora Consuelo Ramón, directora del IDH-UV.



El premi porta el nom del gran jurista alemany Rudolf von Ihering per a qui “tot dret en el món va haver de ser adquirit mitjançant la lluita”, una frase que s’ha convertit en el lema de l’Institut de Drets Humans. La identificació d’aquesta “lluita pel dret (títol d’una obra de Ihering) amb la trajectòria professional i acadèmica de l’homenatjat ha sigut un leitmotiv de les intervencions del president de la Generalitat i de la rectora. Puig s’ha referit a Vives com “un dels grans juristes espanyols de les últimes dècades, un mestre que ha creat escola”. La rectora ha agraït al professor Vives, “la seua passió pel dret, la seua lluita per la democràcia i les llibertats que fan realitat l’esperit universitari”.

Membre de la carrera fiscal, Tomás Vives (Elx 1939), va ser un dels impulsors de Justícia Democràtica, l’organització de jutges i fiscals que es va oposar al franquisme. Entre els anys 1970 i 1978, va ocupar la plaça de professor encarregat de curs en la Facultat de Dret de la Universitat de València, obtenint, posteriorment, la de professor agregat. Així mateix, va exercir el càrrec de vicerector de la Universitat de València en1980 i 1981, Va obtindre la plaça de Catedràtic de Dret Penal de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant, en 1981, ostentant-la fins a 1985. Durant aqueixos anys, va compaginar l’activitat acadèmica amb l’acompliment del càrrec de Lletrat del Tribunal Constitucional. En 1985, va obtindre la càtedra de Dret penal de la Universitat de València. La seua inquietud filosòfica, li va portar a realitzar una important estada d’investigació a Frankfurt, des d’octubre de 1986 fins a març de 1987, participant allí en diversos seminaris dirigits pel professor Jürgen Habermas.

En la seua etapa com a catedràtic de la Universitat de València, el professor Vives Antón va exercir diferents càrrecs vinculats a la judicatura. Durant els anys 1986 i 1987 va exercir de magistrat suplent en el TSJ de València. En 1990 va ser nomenat vocal del Consell General del Poder Judicial, càrrec que va ostentar fins a 1995, any, en què és nomenat magistrat del Tribunal Constitucional. Posteriorment, en 2001, va ser nomenat vicepresident del Tribunal, exercint aquest càrrec fins a 2004.Finalitzat el seu mandat en el Tribunal Constitucional, va tornar a la Universitat de València, incorporant-se de nou com a catedràtic de dret penal, l’1 de gener de 2005.