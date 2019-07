Ximo Puig i Magdalena Valerio acorden impulsar mesures en favor de la qualitat de l’ocupació i contra l’economia submergida

Connect on Linked in

Destaquen la “complicitat” i la “sintonia total” entre Consell i Govern central per a continuar amb el treball conjunt per una ocupació digna

Subratllen la importància de la concertació i el diàleg social per a lluitar contra els problemes del mercat laboral

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, han acordat intensificar la col·laboració entre el Consell i el Govern d’Espanya per a impulsar mesures en favor de la creació d’ocupació de qualitat i contra l’economia submergida.

Així ho ha manifestat després de la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, en el Palau de la Generalitat.

“Hem parlat d’allò que més ens preocupa en l’àmbit de l’ocupació, que és aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes tinguen una ocupació digna i la possibilitat de tindre el seu propi projecte de vida en llibertat”, ha explicat el president.

En aquest sentit, ha destacat que la cooperació amb el Govern d’Espanya “ha sigut fonamental en aquests últims mesos” i ha assegurat que s’ha establit “una complicitat que ha portat a treballar conjuntament en els temes fonamentals des d’una mateixa visió”.

Per a Puig, el diàleg social i la concertació “són fonamentals” per a atallar i problemes “gravíssims” del mercat de treball i lluitar contra l’economia submergida.

“Aquesta voluntat de cooperació esperem que es puga implementar molt més allà” amb la reedició d’un govern presidit per Pedro Sánchez, ha assenyalat el cap del Consell, que ha apostat per “caminar junts amb un objectiu comú, que és millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes en aquest aspecte tan clau”.

Per part seua, la ministra s’ha referit a la “plena sintonia” entre “el Govern valencià de progrés i el Govern d’Espanya”, i ha destacat,, com a prioritat del treball conjunt la lluita contra l’economia submergida.

“L’economia submergida és insolidària amb les persones que estan treballant en aqueixa situació i amb la societat en general, perquè implica que no es cotitza pels treballadors que estan en aqueixa situació, que no hi ha una vigilància de les condicions laborals, que no es paga al fisc el que s’ha de pagar”, ha considerat.

Així mateix, ha lamentat que les empreses que estan utilitzant “aqueixa metodologia nefasta” estiguen fent “competència deslleial a les quals compleixen” i per això ha esmentat mesures com el Pla Director per un Treball Digne, que inclou plans de xoc contra la temporalitat abusiva i contra la contractació a temps parcial fraudulenta, a més del registre de jornada i el control de les hores extraordinàries.

A més, ha subratllat la importància de la col·laboració entre totes dues administracions davant els reptes de l’economia globalitzada, l’envelliment demogràfic i el canvi climàtic i la necessitat d’una la transició ecològica i energètica.

Bon comportament del mercat de treball

El president i la ministra han abordat, d’altra banda, en la seua reunió els resultats de l’atur registrat, de l’afiliació i de la contractació el mes de juny. Tots dos s’han mostrat satisfets per les dades d’Espanya en general i de la Comunitat Valenciana en particular”.

“S’està creant ocupació; hem batut un rècord històric quant a afiliació, passant dels 19 milions i mig de persones afiliades a la Seguretat Social, i hem superat les més de 9 milions de dones afiliades”, ha subratllat Valerio.

Així mateix, tots dos han mostrat la seua voluntat d’aprofundir en la qualitat de l’ocupació. “Volem que totes les persones que vulguen treballar troben un treball digne que a més els procure independència vital”, ha conclòs la responsable de Treball.