Ximo Puig i Pedro Duque destaquen el lideratge del sistema d’innovació valencià en la lluita contra la pandèmia de COVID-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, han destacat el lideratge del sistema d’innovació valencià en la lluita contra la pandèmia de COVID-19, amb projectes com SeqCOVID, que desenvolupa l’Institut de Biomedicina de València-CSIC i que és el que més genomes del virus ha seqüenciat d’Espanya, i amb exemples de transferència de coneixement al teixit productiu com el de l’empresa de base tecnològica Bioinicia, que comercialitza mascaretes amb filtres de nanofibres.

Així ho han indicat després de la vista que tots dos han realitzat, primer, a les instal·lacions a Paterna de Bionicia, empresa nascuda com ‘spin-off’ del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i, després, a València, a l’Institut de Biomedicina de València- CSIC, on es duu a terme el projecte SeqCOVID en col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de la Generalitat.

Puig ha assenyalat que, el Consell ha incrementat enguany un 60% el pressupost que destina la Generalitat a la ciència, i ha indicat que continuarà en la mateixa direcció.

SeqCOVID monitora l’evolució del virus mitjançant la seqüenciació massiva de mostres obtingudes de pacients, una activitat clau en l’estratègia de vigilància epidemiològica del comportament del virus SARS-CoV-2.

Ximo Puig i Pedro Duque han recorregut també les instal·lacions de Bioinicia, dedicada al desenvolupament i fabricació de nanofibres i materials microestructurts amb aplicacions en l’àmbit sanitari per a la lluita contra la COVID-19.

L’empresa, radicada a Paterna, fabrica mascaretes, ja en comercialització, que es basen en un filtre de nanofibres patentat amb el CSIC, per la qual cosa part dels seus beneficis reverteixen en la ciència espanyola, tal com han destacat durant la visita.