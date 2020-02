Ximo Puig i Reyes Maroto acorden reforçar la col·laboració entre administracions en els àmbits de la indústria, el comerç i el turisme

Connect on Linked in

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, han mantingut hui una reunió de treball a València a la qual han manifestat la seua voluntat de reforçar la col·laboració institucional i el desenvolupament de projectes conjunts que contribuïsquen a generar riquesa i ocupació a la Comunitat Valenciana i redunden en la millora del benestar del conjunt de la societat valenciana.

En la trobada, que ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat, han posat en valor la fortalesa del sector turístic valencià, que en 2019 va registrar un nou rècord d’arribades de turistes internacionals, superant els 9,5 milions, amb una despesa que va superar els 9.600 milions d’euros. Aquestes xifres marquen el full de ruta cap a la desestacionalització i l’increment de la rendibilitat.

Totes dues administracions reforçaran la seua col·laboració en el desenvolupament de la intel·ligència turística i en la promoció del producte turístic de la Comunitat Valenciana -especialment en destinacions llunyanes- a través de la coordinació entre TURESPAÑA i Turisme Comunitat Valenciana.

En l’àmbit del comerç, han coincidit en la necessitat d’incrementar el suport a la internacionalització de les empreses valencianes, especialment de les pimes. La ministra ha destacat el suport de ICEX a Cevisama a través d’una missió que ha traslladat a la fira a més d’un centenar d’arquitectes i periodistes de vint-i-set països, que tenen l’oportunitat de conéixer a València el gran aparador del sector ceràmic espanyol. L’acció s’emmarca en la campanya “Tile of Spain”, que desenvolupen ICEX i ASCER i té per objecte promocionar la ceràmica espanyola fóra de les nostres fronteres.

En aquest camp, tots dos han considerat essencial la col·laboració entre ICEX i IVACE per a afavorir la internacionalització de sectors claus per a l’economia valenciana com a ceràmica, automoció, agroalimentari, tèxtil i confecció, calçat, moble, joguets o biotecnologia, etc.

Finalment, Puig i Maroto han situat la política industrial com a prioritat per a aquesta legislatura, definint una agenda ambiciosa per a garantir la competitivitat del teixit industrial, que a la Comunitat Valenciana aporta el 19,4% del PIB regional.

En aquest camp, la Secretaria General d’Indústria i l’IVACE treballaran conjuntament per a coordinar actuacions en àmbits com la Indústria 4.0, la modernització d’infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics, així com el suport a la indústria d’automoció i electrointensiva.