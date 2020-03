Ximo Puig informa els grups parlamentaris de les accions davant el coronavirus i destaca la importància de treballar tots units

Print This Post

El president ha defensat la unitat d’acció amb el conjunt de les comunitats autònomes, el Ministeri de Sanitat i la Unió Europea



Ha afirmat que el Consell està “estudiant diferents mesures” per a pal·liar els efectes negatius sobre l’economia que està tenint l’evolució de la malaltia COVID-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió al Palau amb les i els portaveus dels grups parlamentaris en Les Corts per a traslladar-los “tota la informació disponible” sobre els casos de coronavirus detectats en la Comunitat Valenciana i les accions que s’estan desenvolupant en aquest àmbit amb l’objectiu d’actuar “tots units per a donar la resposta que mereix aquesta situació”.

En aquest sentit, el responsable del Consell ha assegurat que la resposta “ha d’estar basada en la unitat d’acció amb el conjunt de les comunitats autònomes, en la racionalitat i en la serenitat”, així com “en la confiança en els responsables sanitaris”.

En la reunió han estat presents la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, el portaveu del grup socialista en Les Corts, Manolo Mata; la síndica del Partit Popular, Isabel Bonig; el de Ciutadans, Toni Cantó; la de Vox, Ana Vega, i la d’Unides Podemos, Naiara Davó.

El titular del Consell, que ha advocat per “actuar amb la màxima prudència” ha recalcat que la Comunitat Valenciana posseeix “una sanitat pública extraordinària”, al mateix temps que ha defensat que l’acció contra el coronavirus “ha d’estar acordada amb el conjunt de les comunitats autònomes i amb el Ministeri de Sanitat”.

Ha assegurat que “l’única manera de ser eficaces” és establir mesures “el més acordades i el més consensuades” que siga possible des de l’àmbit tant estatal com europeu. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de “prendre les millors decisions per a l’interés general i la seguretat sanitària”.

Efectes econòmics

Així mateix, el president ha afirmat que el Consell està “estudiant diferents mesures” per a pal·liar els efectes negatius que aquest problema puga tindre sobre l’economia.

“Estem en contacte amb el Govern per a veure quins incentius es poden dur a terme”, ha assenyalat Puig, que ha destacat la importància d’estar “al costat dels sectors productius”.

El president ha avançat, d’altra banda, que la setmana vinent tindrà lloc una reunió per a impulsar projectes de cooperació públic-privada que permeten la creació d’ocupació en els sectors de l’habitatge i l’obra pública.