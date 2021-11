Ximo Puig insta a mantindre viu el record d’Ernest Lluch i a seguir el seu exemple ‘amb ponts d’enteniment i fermesa en els valors’

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha instat a mantindre viu el record d’Ernest Lluch i a seguir el seu exemple per a aconseguir una societat valenciana “de respecte”, “sense murs d’intolerància, sense fractures socials i sense fanatismes destructius”.

Així ho ha manifestat durant l’acte en memòria del professor i catedràtic d’Economia, Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre de 2000.

Així mateix, ha destacat el llegat del professor Lluch, ja que va ser el precursor de la universalitat de la sanitat pública, i l’artífex de la denominada “via valenciana”, amb la qual va crear una visió econòmica que advocava per les aliances entre Generalitat, el teixit productiu i la societat civil, i es caracteritzava per ser menys vulnerable als cicles econòmics i per la seua “mirada humanista”.