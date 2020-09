Ximo Puig insta a treballar ‘des de la cooperació públic-privada per a enfortir les expectactivas de creixement econòmic i d’ocupació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

– La Generalitat destinarà un milió d’euros a Ascer per a impulsar la transformació i modernització de l’estructura productiva del sector ceràmic



– El president subratlla que el conveni subscrit amb la patronal ceràmica “ajuda a la millora de la productivitat i a una competitivitat sana en la qual volem tindre cada vegada major quota de mercat a tot el món”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat a treballar “des de la cooperació públic-privada per a enfortir les expectactivas de creixement econòmic i d’ocupació, des del respecte al medi ambient i a la sostenibilitat”.

El president ha realitzat aquestes declaracions després de la signatura d’un conveni entre la Conselleria d’Hisenda i la patronal ceràmica Ascer per al desenvolupament d’actuacions en el marc del Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic 2027.

El conveni ha sigut signat en la seu de la Generalitat a Castelló pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el president de Ascer, Vicente Nomdedéu.

“No volem produir simplement més, sinó millor. Volem ser competitius i aquest conveni ajuda a la millora de la productivitat i, per tant, a una competitivitat sana en la qual volem tindre cada vegada major quota de mercat a tot el món”, ha subratllat Puig.

El president ha explicat que la digitalització i la sostenibilitat “són les dues grans àrees al costat de la resiliència, que ens vinculen al projecte europeu per a la recuperació”.

Igualment, el president ha lloat al sector ceràmic perquè “és un sector que, des de les seues arrels, ha estat lligat a la innovació i al desenvolupament tecnològic. Per això, té aqueix paper determinant en el conjunt de l’economia global”.

Així mateix, el màxim responsable del Consell ha reiterat que el compromís de la Generalitat amb el sector ceràmic “és un procés d’aliança efectiva. No es tracta d’un conveni puntual, sinó que romandrà en el temps i es tracta que armem bons projectes per a aconseguir d’Europa el millor finançament possible”.

Reactivació econòmica i social

A través d’aquest conveni, la Generalitat destinarà un milió d’euros a Ascer per a impulsar la transformació i modernització de l’estructura productiva del sector ceràmic.

Així mateix, es pretén promoure la reactivació econòmica i social, especialment en el sector ceràmic, amb l’objectiu de consensuar els objectius del Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic 2027, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.

La col·laboració que s’estableix en aquest conveni està encaminada a donar una resposta adequada als principals reptes que la societat valenciana ha d’afrontar en la dècada vinent, segons es preveu en el Pla d’Acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027.

Enfortiment de la competitivitat

Les actuacions del conveni redundaran en l’enfortiment de la competitivitat de l’economia valenciana adaptada als desafiaments tecnològics; en la millora dels nivells de benestar dels valencians i les valencians; en la generació de més i millors ocupacions, en la millora de la seguretat i la salut en el treball; en la garantia de la igualtat d’oportunitats, i en l’impuls d’un desenvolupament social i econòmic, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

A més, el Consell tracta de promoure projectes i mesures que impulsen la reactivació econòmica i social, i en particular, el rellançament de la imatge del sector ceràmic i les indústries connexes.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic s’ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avanç cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l’obertura i la connexió amb l’exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental, com a productiva i social.

Per a això, es va elaborar el Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027, que fixa entre els seus objectius estratègics la millora del capital humà disponible, l’impuls de la generació d’ocupació sostenible i de qualitat, el foment de la investigació i el desenvolupament tecnològic d’excel·lència, així com l’enfortiment de les relacions entre el sistema educatiu i el sector productiu, que permeten la consecució d’un model sostenible a llarg termini.