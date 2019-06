Ximo Puig pren possessió com a President de la Generalitat Valenciana.

Connect on Linked in

La cerimònia va comptar amb la presència dels ministres en funcions José Luis Ábalos, Luis Planas i del secretari d’Acció del Govern de Podemos, Pablo Echenique.



Durant la seua intervenció en el ple de les Corts, Puig ha subratllat que “ara és el moment de situar a la Comunitat Valenciana a l’Europa del segle XXI”, i ha indicat que “els reptes d’aquest temps exigeixen màxima determinació i cap conformisme”.



Per altra banda, Miguel Iceta ha considerat que el pacte del botànic II és un ‘model d’inspiració’ però ha descartat que puga traslladar-se a Espanya perquè, ha explicat, “no crec mai en models que es copien exactament perquè no es poden replicar les condicions”.



El president, al seu discurs, ha nomenat que hem d’unir-nos per a guanyar el futur llaurant el present i passant pàgina del passat, amb la consciència cívica d’aprendre dels errors per a anar teixint els encerts” també lluitar contra el canvi climàtic i propiciar una societat més oberta i saludable”.