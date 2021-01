Ximo Puig presenta el ‘Pla Resisteix’ dotat amb 340 milions per a la reactivació urgent dels sectors més afectats per la COVID-19

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat hui el pla de xoc ‘Resisteix’, dotat amb 340 milions d’euros, i que està dirigit a minimitzar els danys i reactivar els sectors econòmics més afectats per les restriccions derivades de la pandèmia.

Ximo Puig ha presentat el ‘Pla Resisteix’ després de la reunió mantinguda amb el secretari general de CCOO-PV, Arturo León; el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez; i el president de la CEV, Salvador Navarro, a la qual també han assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Segons ha indicat el president, les ajudes contemplades en el pla permetran beneficiar a 21.000 empreses i 43.000 autònoms dels sectors més sensibles a la paralització de la mobilitat social, com la hostaleria i els allotjaments turístics; l’hostaleria i la restauració; les activitats turístiques (com agencies de viatge, operadors turístics o serveis de reserva), i les activitats artístiques i d’oci (com a arts escèniques, gestió de sales d’espectacles, gimnasos, parcs d’atraccions o ludoteques).

El president ha explicat que el pla de xoc s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTE, dotat amb 105 milions d’euros; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia, amb 8 mil-lones d’euros; nous instruments financers del Institut Valencià de Finances (IVF) per import de 100 milions d’euros; i el Fons de Cooperació COVID-19, acordat amb diputacions i ajuntaments, que aconseguirà els 127 milions d’euros.