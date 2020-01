Ximo Puig presenta l’Observatori del Treball Decent, que naix amb l’objectiu de combatre l’economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral

Connect on Linked in

Puig afirma que “el compromís de la Generalitat és aspirar al fet que en aquesta societat l’ocupació siga decent i digna”



Assegura que l’Observatori del Treball Decent naix “del diàleg social”, que, per a la Generalitat, “no és simplement un instrument, és una fi en si mateix”



Subratlla que en els últims anys “hi ha quasi deu punts menys de desocupació i quasi 300.000 persones més treballant”.El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat aquest dimarts l’Observatori del Treball Decent, que naix, entre altres, amb l’objectiu de combatre l’economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral.

En l’acte, al qual també han assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, el cap del Consell ha destacat que el compromís de la Generalitat “és aspirar al fet que en aquesta societat el factor clau de la producció econòmica, que és l’ocupació, siga decent i digne”.

Per a això, el responsable del Govern valencià ha incidit en què el Consell “treballarà per a millorar a través d’aqueixa ocupació digna, la productivitat, la capacitat de les nostres empreses de competir i de crear més ocupació”.

Segons Puig, aquesta plataforma, naix “del diàleg social”, que, per a la Generalitat, “no és simplement un instrument, és una fi en si mateix”. “Per això -ha prosseguit- considerem la necessitat d’establir una societat civil articulada basada en el diàleg i en la concertació”.

El president de la Generalitat ha assenyalat que l’Observatori “serà un instrument compromés amb la realitat” per a poder canviar-la i, a més, ha indicat que el propòsit del Govern valencià “és treballar conjuntament amb totes les administracions per a erradicar per sempre l’economia submergida que implica, no sols un problema de competència deslleial entre les empreses, sinó una malaltia de la societat”.

Seguiment continu del mercat de treball

La creació de l’Observatori Valencià del Treball Decent es va incorporar en els compromisos acordats pel Consell en el seu seminari de Montanejos, amb l’objectiu de crear un instrument amb la finalitat de fer un seguiment continu del mercat del treball que detecte les seues necessitats i corregisca els seus desequilibris.

Està adscrit a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball com a òrgan de caràcter consultiu, de participació i proposta, quant a les mesures i polítiques que duga a terme la Generalitat en l’àmbit del treball.

Entre les actuacions a realitzar es troba el Decret de creació de l’Observatori Valencià del Treball Decent; seguiment permanent del mercat laboral valencià i dels programes de polítiques actives d’ocupació; detecció de nous nínxols d’ocupació i de necessitats formatives en sectors econòmics emergents, així com el seguiment de les actuacions de control de l’economia submergida i precarització del treball, especialment en joves i becaris.

Finalment, aquest projecte s’emmarca en el debat sobre el nou model productiu i el paper de l’empresa en la societat actual i la seua contribució tant a la cohesió social com al desenvolupament sostenible.

Compromís amb la governança

El president de la Generalitat ha explicat que amb la creació de l’Observatori es pretén “contribuir a acabar amb aqueixa classe de subocupació que són els treballadors pobres, perquè, al final, significa una degradació de les relacions laborals i de la pròpia societat”.

Per part seua, el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha declarat que aquesta plataforma emergeix “per a efectuar un seguiment permanent del mercat laboral i, especialment, en mercats emergents com l’economia circular, transició energètica, economia blava o indústries creatives, amb la finalitat de detectar les necessitats, vigilar l’economia submergida i la precarització laboral, i actuar de manera àgil en l’aplicació de polítiques actives de foment de l’ocupació”.

A més, el cap del Consell, qui ha lloat a les organitzacions sindicals i empresarials per fer “un pas valent” pel seu compromís amb la governança i el disseny del futur de la Comunitat Valenciana, ha subratllat que en els últims anys “hi ha quasi deu punts menys de desocupació i quasi 300.000 persones més treballant”.

Finalment, Puig ha defensat l’objectiu de “acostar-nos a un creixement inclusiu i a la justícia social, amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals, persistents i resilients”.