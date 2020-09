Ximo Puig presenta una Estratègia Valenciana per a la Recuperació amb 410 projectes fins a 2027

Connect on Linked in

Amb un pressupost de 21.000 milions d’euros



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat, durant la seua intervenció en el Debat de Política General de les Corts, una Estratègia Valenciana per a la Recuperació que desplegarà 410 projectes fins a 2027 amb un pressupost global de 21.134 milions d’euros i que suposa una “mirada cap al futur” de la Comunitat Valenciana “que no entén de legislatures ni de ‘tempos’ partidistes” per a la qual ha demanat el suport de la Cambra.



Ximo Puig ha anunciat a més quatre importants mesures sanitàries per a protegir la salut pública.

El president ha anunciat també la creació de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

El responsable del Consell ha subratllat que Espanya “arrossega un sistema de finançament profundament injust que a les valencianes i als valencians ens converteix en ciutadans de segona en matèria fiscal”. “Els valencians tenim dret a disposar dels mateixos recursos per habitant que la resta d’espanyols per a gestionar les mateixes competències, i això es concreta a disposar de 1.336 milions addicionals a l’any”