Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha proposat, durant la seua intervenció en la XXIV Conferència de Presidents i Presidentes, l’adopció d’una estratègia conjunta entre l’Estat i les comunitats autònomes per a fer front a la COVID-19 persistent, així com l’impuls de plans estatals per a abordar els efectes de la pandèmia en la salut mental infantil i juvenil i en les persones que viuen soles.

El president ha participat en el cim autonòmic, celebrada en el Convent de Sant Esteban de Salamanca amb la presència de Sa Majestat el Rei Felip VI i del president del Govern, Pedro Sánchez, on ha centrat la seua intervenció en la defensa de propostes sanitàries i socials per a fer front a l’efecte de la pandèmia en la població, per a aprofundir en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en l’Estratègia 2030 enfront del Repte Demogràfic i per a atendre mecanismes de compensació a les comunitats que més turistes reben.

Puig ha demanat una estratègia compartida entre el Govern d’Espanya i les comunitats per a fer front als efectes a llarg termini de la COVID-19 persistent, de manera que es quantifique l’impacte d’aquest problema de salut pública i s’adopten mesures de seguiment i intervenció assistencial.

Per al president, resulta a més fonamental impulsar PERTE autonòmics que donen capacitat a les comunitats autònomes per a singularitzar el suport als seus sectors industrials a partir dels fons europeus, de manera que es done cabuda a activitats econòmiques estratègiques de caràcter regional (en el cas de la Comunitat Valenciana, per exemple, la ceràmica o el joguet) i a projectes també estratègics multidisciplinaris.