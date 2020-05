Ximo Puig reclama “discriminació positiva i flexibilitat” en favor del sector turístic de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat “discriminació positiva i flexibilitat” per a garantir la seguretat del sector turístic de la Comunitat Valenciana i, per a això, ha considerat, “és imprescindible una garantia europea que harmonitze la credibilitat sanitària” així com defensar la necessitat d’articular “amb celeritat” i “des de la concertació amb els representants del sector” un pla específic, perquè “estan en joc centenars de milers d’ocupacions i el progrés de la nostra societat.

El màxim responsable del Consell ha proposat per al sector, que en la Comunitat Valenciana representa el 16% del PIB i arriba al 24% a la província d’Alacant, “una iniciativa turística espanyola que sume incentius des d’una visió estratègica”.