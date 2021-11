Ximo Puig reitera el seu compromís amb els regants en la cerca de solucions de consens que garantisquen ‘aigua per sempre’ ‘sense fanatismes ni pancartes’

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat el seu compromís per la defensa dels regants i la seua lleialtat en la cerca de solucions de consens per a garantir “aigua per sempre”, “sense fanatismes ni pancartes”. Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en la sessió inaugural del Diàleg sobre el Futur de l’Aigua a Alacant.

El cap del Consell ha destacat que la “geografia agrària” de la Comunitat Valenciana, on més de 80.000 persones viuen directament de l’agricultura, requereix “solucions sostenibles” tant mediambientalment com en el temps i en costos, perquè la “transició hídrica també ha de ser justa”, ha manifestat. També ha explicat que l’estratègia hídrica de la Generalitat també es basa en la sostenibilitat i la innovació.

D’altra banda ha destacat l’aposta per la innovació en el regadiu, la qual cosa ha permés que actualment el 70% dels cultius de reg utilitzen sistemes de degoteig.

En els últims 3 anys, s’han destinat 75 milions a les actuacions realitzades per a millorar els regadius, i Puig ha indicat que els pressupostos del pròxim any han consignat altres 27 milions d’euros.