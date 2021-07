Ximo Puig reivindica la necessitat de comptar amb més dones en càrrecs de visibilitat per a avançar cap a una societat justa i amb igualtat plena

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la necessitat de comptar amb més dones en càrrecs de visibilitat per a avançar cap a una societat justa i amb igualtat plena.

El president ha realitzat aquestes declaracions durant la segona jornada del XII Congrés de CCOO-PV, que se celebra aquests dies València, i s’ha dirigit a la nova secretària general de CCOO-PV que eixirà d’aquest conclave, Ana García, per a desitjar-li sort i tendir-li la mà de Generalitat per a “alçar aquesta terra i projectar-la al futur des de la justícia social”.

Ximo Puig considera la igualtat real entre home i dones com el “gran repte pendent” del segle XXI i ha reivindicat “la mirada femenina” per a poder-lo aconseguir.

Diàleg social

El cap de l’Executiu valencià ha assenyalat que la Comunitat Valenciana és hui “un espai d’estabilitat”, gràcies al dialogue social i al paper decisiu dels sindicats i la patronal.

En aquest sentit, Puig ha destacat “el patriotisme de veritat, i no de llanda, dels qui han convertit la reivindicació en propostes” i han fet possible, des del dialogue social, “pactar amb agilitat més de 1.000 milions d’euros per a ajudar a empreses i treballadors i treballadores; elaborar un full de ruta en temps rècord per a orientar les polítiques públiques dels pròxims anys i participar en la governança dels fons europeus”.

Així mateix, Ximo Puig, ha posat com a exemple la “via valenciana” per a “oferir solucions davant els problemes; estabilitat enfront del soroll i convivència enfront de polarització”.

El president ha destacat les bones dades de l’atur que s’han conegut aquest divendres, especialment a la dada de persones inscrites en la Seguretat Social. “Hui podem dir que la Comunitat Valenciana supera de forma àmplia el nivell d’afiliació previ a la pandèmia”, ha assenyalat .

El president ha agraït als sindicats la seua lleialtat cap als valencians i les valencianes. “Junts hem resistit i podem celebrar xifres positives·”, com el major descens de l’atur en un mes de juny des dels últims quatre anys o el tercer millor resultat d’afiliació de la història en un mes de juny, amb quasi 20.000 noves persones afiliades.

A més, ha al·ludit al fet que la Comunitat Valenciana ocupa una posició de lideratge en generació absoluta d’ocupació (concretament, el tercer lloc).