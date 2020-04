Ximo Puig reivindica un “gran acord valencià” per a afrontar la recuperació i la reconstrucció de la Comunitat Valenciana davant la “emergència històrica” de la pandèmia de COVID-19

Connect on Linked in

“No demane butles indulgents ni carta blanca, no demane mordasses ni uniformitat en la mirada, només demane dues coses: responsabilitat i consciència del moment històric”, subratlla el president

Considera necessari realitzar un “acte d’humilitat” i es disculpa, com president de la Generalitat, “per no haver arribat a temps” davant un “tsunami” que “ha sobrepassat a tots”

Anuncia que les actuacions desenvolupades fins ara pel Consell per a lluitar contra la crisi del coronavirus suposen una dotació de 341 milions d’euros ja gastats o compromesos per la Generalitat

Proposa superar el confinament a partir del 9 de maig amb garanties de protecció de la població de major risc i velocitat en la detecció de possibles nous focus, potenciant al màxim l’atenció primària

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la necessitat d’un “gran acord valencià” que unisca als partits polítics i a tota la societat entorn del “propòsit comú” i la “destinació compartida” de “recuperar el benestar del poble valencià en una situació d’emergència històrica” com la propiciada per la pandèmia de COVID-19, tot això per a dur a terme la “reconstrucció” de la Comunitat.

Puig ha realitzat aquesta crida “a tots els agents implicats en la prosperitat” de la Comunitat Valenciana, durant la seua compareixença davant la Diputació Permanent de les Corts per a informar sobre l’impacte sanitari, econòmic i social de la pandèmia de COVID-19, les mesures adoptades pel Consell per a fer front als seus efectes adversos i les actuacions que es duran a terme després de l’emergència.

El president ha convidat a les forces polítiques i socials a aconseguir un acord que permeta conduir a un triple objectiu: propiciar la creació de treball i prosperitat, consolidar a les classes mitjanes i treballadores sense que ningú es quede arrere i enfortir l’estat del benestar. La societat valenciana espera de les seues governants “seguretat sanitària, treball i protecció social”, ha resumit.

Puig ha subratllat, per això, que emprarà tot el seu esforç a complir amb l’exigència de cohesió i ha afegit que espera el mateix de la resta de forces polítiques, perquè “no tenim major lleialtat -ha afegit- que la que ens uneix al nostre poble”. “No demane butles indulgents ni carta blanca, no demane mordasses ni uniformitat en la mirada, només demane dues coses: responsabilitat i consciència del moment històric”, ha precisat.

“Si en aquest moment dramàtic no som capaços de fugir del partidisme i actuar des de la institucionalitat i la responsabilitat, quan serà possible? Si en aquest punt mort crucial per a la vida dels nostres conciutadans i el futur de la nostra terra, els seus representants no són capaços d’arribar a un acord, amb quina cara els mirarem; amb quina cara ens miraran?”, s’ha preguntat el president, que ha agraït l’actitud constructiva mostrada per tots els grups parlamentaris al llarg d’aquest mes crític.

Puig ha convidat a més a incorporar en Les Corts l’esperit que manté a la ciutadania unida en els seus aplaudiments al personal que lluita en primera línia contra el coronavirus, perquè no és “temps per a la divisió, sinó per a la unitat ciutadana, política, social, econòmica, cultural, cívica”. “Un poble que cada dia manté als balcons l’esperit de les huit de la vesprada, donant les gràcies als sanitaris i a tots els que estan en primera línia, aqueix poble és capaç de tot”, ha manifestat.

El president ha iniciat la seua intervenció recordant als més de mil valencians i valencianes i als més de 20.000 espanyols i espanyoles que han mort a causa de la pandèmia de COVID-19, una crisi sanitària que ha definit com “la major catàstrofe de salut pública” viscuda per les actuals generacions, però s’ha mostrat convençut que la societat “resistirà, ressorgirà i continuarà progressant”.

“Un nou renaixement és possible i depén de nosaltres”, ha dit Puig, que ha apel·lat a les paraules que va pronunciar Roosevelt durant la Gran Depressió, per a assegurar que no es pot “tindre por a la por” i per a afegir que és essencial recuperar aqueix esperit per a encarar el procés de recuperació social i econòmica en la Comunitat Valenciana.

Disculpes a la ciutadania

Ximo Puig ha considerat necessari realitzar un “acte d’humilitat” i s’ha disculpat, com president de la Generalitat, “per no haver arribat a temps”, per a facilitar la protecció que mereixien els i les professionals que han lluitat contra el coronavirus sense les suficients garanties davant un “tsunami” que “ha sobrepassat a tots”. “

“Reitere les meues disculpes, ara, ací, i les vegades que faça falta”, ha subratllat el cap del Consell, que ha afegit: “aqueixa lliçó del personal sanitari i sociosanitari és la que ha de marcar-nos el camí de la reconstrucció a tots” per a actuar “sense por, amb esperança en el futur i confiança en les nostres capacitats”.

El responsable del Consell ha subratllat que, en l’actual conjuntura extraordinària, “el secret està a escoltar, escoltar a tots, perquè ningú podrà eixir d’això tot sol. Ningú ho sap tot. Ningú ho pot tot”, sinó que “cada veu pot ajudar en la causa comuna que ens germana: eixir d’aquesta desgràcia col·lectiva”.

Puig també ha mostrat un profund agraïment a la ciutadania, “que ha assumit amb determinació la seua responsabilitat”, des de “aquelles persones més exposades, com és el personal sanitari i el de les residències de majors”, fins a “tots aquells treballadors, treballadores i empreses que estan en la primera línia mantenint els serveis públics essencials”.

Dotació de 341 milions d’euros per a combatre la pandèmia

El president, que ha desgranat les principals actuacions en matèria sanitària, econòmica i social i per a garantir els subministraments i les infraestructures, ha subratllat que totes aquestes accions posades en marxa pel Consell per a combatre la pandèmia de COVID-19 comporten una dotació global de 341 milions d’euros ja gastats o compromesos per la Generalitat, que es distribueixen de la següent manera: 145 milions en mesures sanitàries. (D’ells, 52,5 milions corresponen a la compra de material sanitari), 123 milions per a l’impuls de l’economia, 41 milions per a mesures d’inclusió, investigació i cooperació, 27 milions en accions educatives, culturals i de noves tecnologies i 5 milions en mesures de neteja, desinfecció i informació.

“Aquesta és la primera part de la factura a la qual hem de fer front”, i serà necessari comptar amb noves aportacions, però la Generalitat “serà garant dels drets dels valencians i les valencianes”, ha garantit.

En l’àmbit sanitari, Puig ha citat entre altres mesures, l’increment de les plantilles en hospitals i centres d’atenció sociosanitària en 3.362 professionals més des de l’inici de la pandèmia, la contractació de personal jubilat i de persones graduades sense especialitat o la posada en marxa d’un canal fiable de consecució de material sanitari procedent de la Xina a través de l’Operació Ruta de la Seda, que suma ja 14 vols contractats per la Generalitat carregats amb 456 tones de productes sanitaris.

El president, que ha recordat que la Comunitat Valenciana va aconseguir establir aquesta ruta quan pràcticament cap Administració tenia accés a material suplementari, la qual cosa ha permés obtindre 17,7 milions de màscares, 7,2 milions de guants, 1,1 milions d’equips de protecció EPI, 597.000 ulleres de protecció ocular, 50.000 bates i 20.000 termòmetres. Tal com ha detallat, s’han encarregat 48 milions d’unitats de material sanitari, dels quals s’han rebut 30 milions, i els 18 milions restants de productes sanitaris aniran arribant en les pròximes dates. En concret, el quinzé vol arribarà aquest dimecres a Barajas i el dijous al centre logístic de València.

Mesures econòmiques i socials

Puig també ha desgranat les mesures per a reactivar els sectors productius, amb, entre altres actuacions, tres acords de gran impacte social, adoptats després de les sis reunions mantingudes amb la patronal i els sindicats “des del convenciment que enfortir el diàleg social és la palanca per a eixir millor d’aquesta crisi”.

S’ha referit en aquest sentit a accions com les ajudes directes de 150 euros per a les persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, amb un pressupost de 30 milions d’euros; tres milions més en ajudes de fins als 600 euros per a persones que s’han vist obligades a reduir la seua jornada laboral per atenció de menors, majors o dependents i ajudes directes i immediates de 750 euros i 1.500 euros per a persones treballadores per compte propi afectades per la pandèmia, amb una línia total de 57,5 milions d’euros.

També ha subratllat que l’obtenció, ja, de transferències per part de l’Estat de 1.303 milions d’euros en liquiditat avançada, repercutirà en ingressos per a nombroses empreses a curt termini. De fet, ha anunciat que la Generalitat ha abonat entre l’1 de març i el 20 d’abril 1.295 milions en subvencions i 85.293 factures pendents, i que només al març es va pagar a pimes i proveïdors quasi el doble que el març de l’any passat: 586 milions enfront dels 331 de fa un any.

També s’ha referit a les mesures socials desplegades, entre altres àmbits, en l’educatiu, on s’ha habilitat el Model Unificat Lectiu d’Activitats No Presencials per a ensenyar a distància en totes les modalitats, cursos i cicles de l’educació valenciana; el ‘val beca menjador’ per a 59.000 estudiants o la distribució en préstec de 14.000 tauletes tàctils amb connexió 4G perquè l’alumnat que no tinga dispositius puga seguir el curs en línia.

Igualment, s’ha referit a altres mesures com l’exoneració del pagament del lloguer durant tres mesos a totes les famílies que habiten les 14.000 habitatges del parc públic de la Generalitat o els 11,5 milions per a subvencions directes a 231 entitats locals que presten serveis socials d’atenció primària en dos fronts: prestacions bàsiques i alimentació infantil.

Superació del confinament

El responsable de l’Executiu valencià ha defensat també la necessitat de superar el confinament amb un sistema dinàmic de tancament i obertura per a impedir danys irreversibles sobre l’estructura social i econòmica de la Comunitat, amb una desescalada que atenga criteris geogràfics, d’edat i per activitat econòmica i adopte una execució descentralitzada.

Per això, s’ha mostrat partidari de, a partir del 9 de maig, “tornar, progressivament, a la nova normalitat, amb la major obertura possible, i sense córrer riscos per a la salut”, perquè “el confinament total també té un elevat cost”.

“Ara cal acumular talent i sumar veus experimentades, i, per això, una comissió oberta de 13 experts en àrees crucials d’aquesta pandèmia ja està aportant idees per a la via valenciana a la transició. Professionals de l’epidemiologia, la microbiologia, el ‘big data’, la psiquiatria, la química o la geografia ja estan dissenyant l’eixida que hem de prendre per a la nostra seguretat sanitària”, ha recordat.

Puig ha reivindicat en aquest context el “dret de la Comunitat Valenciana a adaptar el desconfinamiento a la seua realitat particular”, és a dir, a una gestió per comunitats autònomes, i, dins de la valenciana, per territoris locals, partint de quatre principis: la protecció de la població amb més risc, el màxim dinamisme, la velocitat en la detecció de possibles nous focus, potenciant al màxim l’atenció primària, i la facilitat en la comunicació i execució del tancament o l’obertura.

El president ha assegurat també que és necessari, garantir, de manera urgent, assistència econòmica i financera a empreses i persones treballadores per compte propi i per compte d’altri per a ajudar-los a recuperar-se del ‘xoc’ i, a aquest, temps, desenvolupar una programació d’actuacions a llarg termini que assegure la reconstrucció. “Necessitem insuflar respiració assistida a curt termini als més vulnerables de la nostra economia i de la societat per a poder realitzar una autèntica reconstrucció”, ha remarcat.