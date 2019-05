Print This Post

Ximo Puig situa el diàleg social com a clau per a generar un escenari empresarial favorable en la Comunitat Valenciana

El president defensa que el territori valencià necessita “finançament adequat”, ja que es treballa no solament per a la legislatura que arranca ara, sinó per a les pròximes generacions

Destaca la contribució de la CEV per a consolidar una organització empresarial “moderna i estable”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha situat el “diàleg social”, al costat de “l’honradesa i l’estabilitat”, com a claus en la creació d’un escenari “en el qual les empreses puguen desenvolupar tot el seu potencial” des de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa ha expressat la seua voluntat de situar-lo com a peça fonamental en la legislatura que ara comença.

Puig s’ha pronunciat així durant la clausura de l’Assemblea General de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), on ha assegurat que, gràcies a l’empenyiment de l’empresariat, s’ha aconseguit millorar la reputació de la Comunitat i situar-la com l’autonomia que més ha crescut en el sector industrial.

El cap del Consell ha afirmat també que les exportacions valencianes s’han incrementat fins a aconseguir un rècord de més de 30.000 milions d’euros en 2018, encara que ha matisat que aquestes millores s’han produït “sense tindre els recursos públics necessaris” a causa d’una infrafinanciación “clau en les aportacions públiques i el desenvolupament de la Comunitat”.

“Hem perdut moltíssims milions d’euros durant molt de temps i això ha provocat que les nostres empreses siguen menys productives i hi haja majors dificultats per a la cohesió social”, ha prosseguit Puig, qui ha recordat, no obstant això, que en el memoràndum que el Govern d’Espanya ha enviat aquesta setmana a la Unió Europea “ja figura com a compromís clar la reforma del model de finançament”.

El cap del Consell ha assenyalat que aquest és un compromís que garanteix l’estabilitat econòmica, social i política necessària perquè el sistema de finançament autonòmic “siga sostenible”, ja que, tal com ha defensat, “en aquests moments existeix un dèficit d’al voltant de 16.000 milions d’euros”.

El president, en aquest sentit, ha argumentat que el territori valencià necessita “finançament adequat” i “un horitzó comú”, ja que es treballa “no solament per a la pròxima legislatura, sinó per a les pròximes generacions”, i ha mantingut que les possibilitats de la Comunitat “són enormes”.

Puig ha destacat també l’esforç de la CEV per a consolidar una organització empresarial “més representativa, moderna i estable” en el territori valencià, així com també per a formalitzar “un nou contracte dels empresaris amb la societat”.