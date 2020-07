Ximo Puig subratlla el caràcter inclusiu i el potencial per a la generació d’ús del campus de programació 42Alacant

Print This Post

Aquest centre de formació obrirà les seues portes el primer trimestre de 2021 en Districte Digital d’Alacant amb capacitat per a 600 estudiants

– El president afirma que projectes com aquest són “fonamentals” per a accelerar les transformacions necessàries a Espanya i Europa a través de la cooperació entre la iniciativa pública i la privada

El model 42 assumeix el repte d’oferir oportunitats laborals en tecnologies com la ciberseguretat, el Big Data o la Intel·ligència Artificial, entre altres, amb un mètode pioner i disruptivo

Alacant serà la quarta ciutat espanyola que aculla la iniciativa de la Fundació Telefònica en col·laboració amb la Generalitat Valenciana

Alacant. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat aquest dimecres el caràcter inclusiu i el potencial per a la generació d’ús del campus 42Alicante, un centre de programació que se situarà en Districte Digital.

“Es tracta d’un projecte que no sap de classes socials i que intenta sumar les diferents mirades i posicions en la vida”, ha afirmat el cap del Consell, qui ha emfatitzat que també “atén a superar la pitjor de les desigualdes que existeix en el nostre món: la desigualtat de partida entre homes i dones”.

Segons el màxim responsable del Consell, per a la Comunitat Valenciana, “que té estratègies relacionades amb la Intel·ligència Artificial i el canvi de model productiu”, projectes “disruptivos, diferents i d’èxit contrastat” com 42Alicante, són “fonamentals” per a accelerar les transformacions necessàries a Espanya i Europa, “posant en relleu la capacitat de cooperació entre la iniciativa pública i la iniciativa privada”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha realitzat aquestes declaracions després de la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Telefònica, a la qual ha mostrat el seu agraïment per triar la ciutat d’Alacant per a situar “una iniciativa que summa tecnologia, formació i esperança d’ocupació”.

A l’acte han assistit també la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual; la directora general de Fundació Telefònica, Carmen Morenés, i el director de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears, Chema Casas.

Capacitat per a 600 estudiants

La iniciativa de la Fundació Telefònica i la Generalitat Valenciana arrancarà en el primer semestre de 2021, amb capacitat per a 600 estudiants, en un espai de 3.500 metres quadrats dins de Districte Digital. Serà gratuït, presencial i obert 24 hores, els set dies de la setmana.

Així, Alacant serà la quarta ciutat espanyola que posa en marxa 42, després del campus de Madrid, ja en funcionament, o les acadèmies de Màlaga i Bizkaia, que obriran a principis de 2021.

Carolina Pascual ha destacat que “un dels reptes de la digitalització és que necessitarem moltes persones formades en tecnologies i Acadèmia 42 a més ofereix formació gratuïta i no es requereix cap formació prèvia, per la qual cosa contribueix a reduir desigualtats”.

A més, la consellera ha afegit que “no és només una acadèmia de programació, ja que es formen professionals amb les competències, valors i actituds necessàries per a respondre als reptes i als perfils digitals més demandats actualment en el mercat laboral”.

El model de 42 Alacant

L’objectiu de la instal·lació de 42 en Districte Digital és complementar en l’àmbit de formació no reglada que permeta dotar de professionals amb la major capacitació tecnològica a totes les empreses valencianes, tant les que s’estan implantant en les diferents seus de Districte Digital com per a la totalitat del teixit productiu.

Així, el model 42 assumeix el repte d’oferir oportunitats laborals en tecnologies com la ciberseguretat, el Big Data, la Intel·ligència Artificial, el Blockchain o el IoT, entre altres, amb un mètode pioner i disruptivo, basat en l’aprenentatge entre parells, la ludificació i l’autoaprenentatge, que ve avalat per l’èxit del 100% d’inserció laboral en més de vint països.

Actualment, té desenvolupats uns 100 itineraris formatius en el seu pla d’estudis, que abasten diferents branques tècniques, amb l’objectiu d’aconseguir el domicili de la programació i l’alfabetització al llarg de 21 nivells.

El seu pla d’estudis és ramificat, de manera que cada estudiant té un perfil i un nivell d’experiència i avança i aprén al seu ritme i arriba fins al nivell que vol. Les persones candidates no han de tindre coneixements previs de cap mena, només tindre més de 18 anys.

Procés d’admissió i aprenentatge en 42Alicante

Les persones candidates han de registrar-se en la pàgina web i fer un test ‘online’, que consta de dues proves, una de memòria i una altra de lògica. Una vegada se supera el test, ha d’esperar que s’òbriga una “piscina”, que és un període presencial d’entrenament i de selecció de quatre setmanes.

En aquest temps, les persones participants hauran de desenvolupar 16 projectes, quatre exàmens i tres treballs en equip. Quan superen aquesta fase accedeixen a l’acadèmia com a estudiants i inicien el procés de presa de decisions i acte gestió del temps amb més opcions d’estudi.

Dins del procés d’aprenentatge hi ha dos moments d’experiències en empreses, la primera d’elles es dóna en el nivell 7 i habitualment són pràctiques, i en la segona a partir del nivell 14. No obstant això, a partir del nivell 9 o 10 molts estudiants combinen els seus estudis en 42 amb pràctiques o treball de mitja jornada.

Fundació Telefònica va signar en 2019 un acord amb Associació 42, una escola francesa de programació informàtica privada, sense ànim de lucre i gratuïta per a promoure la formació tecnològica a Espanya.