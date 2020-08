Ximo Puig subratlla la ‘gran oportunitat’ que representa el Fons Europeu per a accelerar la recuperació valenciana i modelar ‘una Comunitat verda, digital i inclusiva’

Connect on Linked in

El president anuncia la creació de l’Oficina Nova Generació UE, que liderarà el disseny de projectes i coordinarà actuacions per a obtindre fons europeus



Segons Puig, és el moment de redissenyar “sectors estratègics de l’economia valenciana” amb la finalitat d’abordar “les transicions ecològica i digital i enfortir els serveis públics i la protecció social”



– Apel·la a “la responsabilitat” i a “la intel·ligència” per a superar la crisi i desgrana les 10 línies estratègiques del Consell, un “punt de partida” al qual “se sumaran les aportacions d’agents socials, institucionals i de les Corts”



– Anuncia que el BEI ha aprovat un préstec a la Generalitat de 100 milions per a finançar actuacions de reparació d’infraestructures sanitàries, educatives, de comunicacions i mediambientals danyades per la DANA a la Vega Baixa i la Vall d’Albaida

València.El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat la “gran oportunitat” que representa el Fons Europeu per a accelerar la recuperació valenciana i modelar “una Comunitat verda, digital i inclusiva”.

“És el moment de perfilar unes noves bases econòmiques per a la nostra societat”, ha afirmat el president, qui ha insistit que el Fons Europeu és “la nostra gran oportunitat per a rebre una injecció econòmica que cicatritze ràpid la ferida produïda” i, al mateix temps, “permeta caminar cap a la normalitat millorada que busquem: una normalitat més justa i inclusiva, més sostenible i més innovadora”.

Segons el cap del Consell és el moment de redissenyar “sectors estratègics de l’economia valenciana” amb la finalitat d’abordar “les transicions ecològica i digital i enfortir els serveis públics i la protecció social”.

“En aquests moments, -ha assenyalat Puig en la seua compareixença d’aquest dijous en Les Corts-, comptem amb unes bases sòlides per a iniciar la recuperació: diàleg, acord i acció. Aqueix ha sigut el nostre itinerari”.

“Així ho hem fet en el marc del diàleg social”, ha asseverat el cap del Consell en al·lusió a l’Acord Social signat amb representants empresarials i sindicats, un document amb 357 “accions estratègiques” per a “fomentar el treball i la prosperitat”.

El president també ha al·ludit a l’Aliança Institucional signada aquest dilluns “amb totes les institucions valencianes”, que es tradueix en un pacte amb 303 mesures per a l’àmbit local i, al pacte polític aconseguit en Les Corts aquest dimarts.

“Aquests tres pactes formen part de ‘Alcem-ens’ -ha remarcat Puig-, el gran acord per a la recuperació de la Comunitat Valenciana”. “Som l’única comunitat que compta amb aquests instruments forjats en el consens”, ha prosseguit el president, qui els ha definits com “un mandat del conjunt de la societat -treballadors, empresaris, institucions i majoria parlamentària- per a dissenyar la nova Comunitat Valenciana”.

Oficina Nova Generació UE

El Cap del Consell ha anunciat la creació de l’Oficina Nova Generació UE, a través de la qual, “la Generalitat liderarà el disseny de projectes” i des de la qual es coordinaran “totes les accions”. “Amb una grandària reduïda i flexible, – ha continuat Puig-, prepará plans amb continguts i formats adequats per a captar fons europeus”.

L’Oficina Nova Generació UE comptarà amb tres instàncies: una comissió interdepartamental; un fòrum que permeta la participació de les corporacions locals en l’estratègia, i un grup de consulta de persones expertes, emprenedors i emprenedores i entitats externes com l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) o la Càtedra Prospect 2030 de la Universitat de València.

10 línies estratègiques

En la seua intervenció, el president, qui ha instat a actuar des de “la responsabilitat” i “la intel·ligència”, perquè, en la seua opinió, de la situació originada per la pandèmia de coronavirus “només eixirem amb el nostre esforç, el nostre talent i la nostra voluntat”, ha desgranat les 10 línies estratègiques de l’actuació del Consell, un “punt de partida” al qual “se sumaran les aportacions d’agents socials, institucionals i parlamentaris”.

Així, Puig ha detallat línies com la seguretat sanitària, amb mesures com el reforç de tractaments i subministraments o l’impuls de l’atenció primària; l’ocupabilitat, mitjançant el foment de la competitivitat de les pimes i l’adaptació de les cadenes de producció industrials per a afavorir la creació d’ocupació; l’aposta pel capital humà, amb el desenvolupament de competències digitals en una educació innovadora i la millora de la formació i inserció laboral; la digitalització, a través del desenvolupament d’infraestructures com el 5G o l’aposta per la intel·ligència artificial, i la innovació, mitjançant convocatòries específiques que incentiven la ciència i la I+D+i.

A més, el màxim responsable del Consell ha assenyalat l’aposta per la sostenibilitat, amb el foment d’accions com la descarbonització o l’impuls de la rehabilitació d’edificis; la potenciació de la inclusió i justícia social, per a “atendre els grups més vulnerables” i dur a terme “un combat total contra la pobresa”.

Puig també ha destacat com unes altres d’àrees estratègiques la importància de la modernització de l’Administració, per a dotar-la de major eficiència; el paper clau del reequilibri territorial, per al qual, ha subratllat, “el sector agrícola contribueix de manera decisiva”, i l’impuls de les infraestructures, com el Corredor Mediterrani, que, en les seues paraules, “ha de tindre el caràcter prioritari que es mereix”.

Segon préstec del BEI en set mesos

El titular de la Generalitat ha destacat com des de 2015 la Generalitat ha treballat davant les instàncies europees per a alçar la hipoteca reputacional heretada del passat i ha recalcat que el divendres, 31 de juliol, el Comité de Direcció del Banc Europeu d’inversions va aprovar un préstec a la Generalitat de fins a 100 milions d’euros per a finançar actuacions de reparació de les infraestructures danyades per la DANA de setembre de 2019 a les comarques de la Vega Baixa i La Vall d’Albaida.

En concret, els recursos aniran destinats a les infraestructures educatives (reparació de centres i subministrament de material escolar), sanitàries (danys a l’hospital d’Orihuela i en centres de salut), agràries (regadius i camins agrícoles), en carreteres, turístiques i en depuradores.

El cap del Consell ha ressaltat que la Generalitat ha recuperat la confiança del BEI després d’anys en què no acceptava projectes de la Comunitat per les irregularitats comeses en el període anterior a 2015, en incomplir-se l’obligació de destinar a la construcció de col·legis recursos procedents dels seus crèdits. El primer préstec es va aconseguir al novembre de 2019, per import de 270 milions, dirigit a finançar l’aportació del Consell als fons del programa operatiu 2014-2020. El nou crèdit per la DANA és el segon atorgat a la Generalitat.

18 milions del Fons de Solidaritat de la UE

A més, el president ha anunciat que la Generalitat ha aconseguit altres 18,4 milions del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per a destinar-los també a actuacions a conseqüència dels danys provocats per la DANA en la Comunitat Valenciana. És el 32% del global destinat per la UE a Espanya, que ascendeix a 56,7 milions d’euros.

El Govern, a instàncies de la Generalitat, va sol·licitar a la Comissió Europea que activara aquest Fons de Solidaritat per a rebre ajudes per a les comarques afectades de la Vega Baixa i la Vall d’Albaida.