Ximo Puig subratlla que el transvasament Tajo-Segura és ‘irrenunciable’

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat, després de reunir-se amb la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que el transvasament Tajo-Segura és “irrenunciable” i ha insistit en la necessitat de buscar “solucions intel·ligents” que permeten garantir “aigua per sempre per a l’agricultura” de la Comunitat Valenciana.

També, ha remarcat que el transvasament del Tajo al Segura “en cap moment” ha sigut posat en qüestió pel Govern estatal.

Puig ha advocat per arbitrar mecanismes que garantisquen “aigua de qualitat, a un preu raonable i per sempre” tant per als agricultors del conjunt de la Comunitat. A més, ha recordat, l’horta de la Vega Baixa és “fonamental per al futur” del territori autonòmic i del conjunt d’Espanya.

També s’han analitzat en la trobada iniciatives importants per a la Comunitat Valenciana com el Pla Integral de l’Albufera, una actuació crucial “per a la viabilitat de futur d’aquest aiguamoll tan important per a Europa”, així com els projectes inclosos en el Pla Vega *Renhace, entre altres.