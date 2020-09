Ximo Puig subratlla que els protocols d’Educació i Sanitat garanteixen unes aules segures en l’inici del curs escolar

Connect on Linked in

El president destaca el paper dels xiquets i xiquetes com a aliats per a la implantació de nous hàbits sanitaris davant el coronavirus



El cap del Consell presideix la primera reunió de la comissió de seguiment permanent del curs escolar, que ha comptat amb l’assistència dels consellers Vicent Marzà i Ana Barceló

El president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha presidit aquest dilluns la primera reunió de la comissió de seguiment permanent del curs escolar, ha insistit que l’objectiu de la Generalitat és que les aules “siguen l’espai més segur possible i que la volta al col·legi es realitze amb la màxima normalitat”.

“Necessitem que els xiquets i xiquetes inicien ja una educació en plenitud” i “fonamentalment presencial”, ha afirmat el president, i “per això -ha continuat Puig- la trobada d’aquest matí ha abordat la unitat d’acció entre les la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat per a garantir el màxim possible la seguretat de la comunitat educativa”.

“Sabem que el risc zero no existeix”, ha reconegut el president, qui s’ha mostrat convençut que si el conjunt de la societat fa “tot el que ens indiquen les autoritats sanitàries”, el curs escolar es desenvoluparà amb normalitat i es podrà reparar “la pèrdua de talent” dels últims mesos.

Després de la trobada, en el qual han participat el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i els secretaris i secretàries autonòmiques de tots dos departaments, Puig ha destacat l'”important” paper dels xiquets i xiquetes com a aliats i agents per a la implantació de nous hàbits sanitaris com l’ús de la màscara, la higiene de mans, la ventilació d’espais o el manteniment de la distància interpersonal davant el coronavirus.

“Tot això -ha afegit- des de la pedagogia implementada en l’alumnat, que pot tindre una gran afecció en el conjunt de la societat”.

Segons el màxim responsable del Consell, en aquests primers dies i setmanes, “una de les lliçons més importants que s’ha de produir és com protegir-nos millor i com ajudar tots, els xiquets i la pròpia comunitat educativa, al fet que el conjunt de la societat es consciencie encara més d’aquesta situació per a poder millorar la nostra capacitat de resposta a una crisi tan terrible com la que estem vivint”.