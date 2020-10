Ximo Puig subratlla que la via valenciana per a combatre la pandèmia és ‘el diàleg i el respecte a la ciència’, enfront de ‘les presses i la improvisació

Connect on Linked in

El president adverteix després del seminari d’Ayora-Cofrentes que “ni el dúmping fiscal ni el dúmping de la confrontació partidista ajuden a salvar vides i a salvar ocupacions”



– La vicepresidenta, Mónica Oltra, recalca que el Consell “ha pogut fer front a la crisi sanitària amb eficàcia, cohesió i experiència en la planificació i treball en equip”



– El Consell aprova 58 objectius per als pròxims sis mesos que inclouen l’Oficina per a l’Estratègia Valenciana de Recuperació i la convocatòria de 12.000 places de sanitat de totes les categories professionals



– S’acorda la posada en marxa del Programa ‘CuideM’, que suposarà una nova política d’atenció integral a les persones majors; la mobilització d’habitatges buits; i l’elaboració del projecte de la Unitat Valenciana d’Emergències

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que “la via valenciana per a combatre la pandèmia és la del diàleg i el respecte a la ciència, als sanitaris i sanitàries, i a totes les persones que han treballat en tots els àmbits per a fer front al virus”. Ximo Puig, durant la conferència de premsa després del Seminari de Govern-Tardor 2020 en la qual ha estat acompanyat per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i per la resta de membres del Consell, ha subratllat que les dades de la incidència de la pandèmia situen a la Comunitat Valenciana com l’autonomia amb menor afectació de la malaltia, tant en els 7 com en els últims 14 dies, i per davall de països com França, Països Baixos, Bèlgica i ara també Regne Unit.

El titular de la Generalitat ha ressaltat aquestes dades “sense cap afany de triomfalisme ni autosatisfacció, perquè encara hi ha moltes persones hospitalitzades i que estan patint la malaltia, sinó de reconeixement i agraïment als cinc milions de valencians i valencianes que han actuat amb un alt sentit de la responsabilitat fins i tot en els moments més complicats, perquè és gràcies a aquest treball i com estem aconseguint parar la pandèmia”. El president ha indicat que el Consell “ha treballat des de l’autoavaluació que suposen trobades com el del Seminari de Govern, el diàleg i la previsió de gestió”, alguna cosa que està permetent “contindre el virus i generar noves expectatives als ciutadans que estan patint la crisi”.

“Les presses i la improvisació no són un bon full de ruta per a la política”, ha posat l’accent, per a recalcar que “la confrontació no és el camí”. “Aquests dies hem alertat del risc que significa per a la cohesió territorial el dúmping fiscal i el dúmping de la confrontació partidista. I ni el dúmping fiscal ni el dúmping de la confrontació partidista ajuden a salvar vides ni a salvar ocupacions”, ha dit Ximo Puig.

El cap del Consell ha afegit que, “enfront de situacions que s’estan generant des d’altres àmbits, la Generalitat aposta per una Espanya diversa, plural, que deixe el partidisme en favor de la causa comuna, que és acabar amb la pandèmia”.

El president ha situat en el marc Europeu l’eixida de la crisi econòmica i ha remarcat la importància de posar en marxa l’Estratègia Valenciana de la Recuperació, un dels objectius de Presidència per a el semestre vinent.

Oltra: “Bolcats en l’emergència”

Per part seua, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Una altra, ha destacat que el Seminari de Goverm d’Ayora-Cofrentes suposa un nou exercici d’autoavaluació i ha posat en valor la cohesió del Govern valencià per a actuar de manera decidida contra la pandèmia. Mónica Oltra ha recalcat que el Consell “ha pogut fer front a la crisi sanitària amb eficàcia, cohesió i experiència en la planificació i treball en equip”.

La vicepresidenta ha indicat que el nivell de consecució dels objectius que es van marcar en l’anterior Seminari de Govern-Hivern 2020 ha sigut del 56%, inferior al d’altres seminaris “perquè el Consell ha estat bolcat a atendre l’emergència sanitària i protegir la salut pública dels valencians i valencianes”, amb un 71% de compliment en l’acumulat de l’actual legislatura. Mónica Oltra ha desgranat els principals objectius de cada conselleria per a el semestre vinent.

1. Presidència

1.1.- Posada en marxa de l’Oficina per a l’Estratègia Valenciana de Recuperació

L’Oficina tindrà com a objectiu el desenvolupament d’una política de captació de finançament europeu per a obtindre la major quantitat de recursos possible, així com impulsar la participació de tots els actors públics i privats en els projectes. Per primera vegada, comptarem amb un pla integral que cobrisca tot l’espectre d’alternatives de finançament.

L’Oficina complirà les funcions de coordinació, canalització de propostes i valoració de la seua adequació a l’estratègia general, que està alineada amb les prioritats de la Comissió Europea i dels Acords de Recuperació, ‘Alcem-ens’.

1.2.- Aprovació i aplicació del Programa ‘Viatgem a la Comunitat Valenciana’

Aquesta mesura de generació de demanda consistirà en una ajuda directa dirigida a totes les persones majors d’edat empadronades en la Comunitat Valenciana que s’allotgen i consumisquen serveis turístics dins del nostre territori. L’ajuda cobrirà fins al 70% del cost de l’allotjament, fins a un màxim de 600 euros per bo viatge.

L’ajuda s’articularà a través de les agències de viatge o els establiments d’allotjaments turístics inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana i les agències de viatges, que s’adherisquen al programa.

2.- Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

2.1.- Programa ‘CuideM’

La Conselleria d’Igualtat durà a terme el disseny d’una nova política d’atenció integral a persones majors que incorporarà l’aprenentatge adquirit durant la pandèmia. El focus el posarem en els programes de bon tracte en l’àmbit familiar, l’envelliment actiu, la lluita contra la soledat no desitjada i l’acompanyament en el duel.

Per al desenvolupament d’aquesta política fomentarem l’atenció domiciliària, la xarxa de centres diürns amb programes específics per a persones amb malalties neurodegeneratives i la millora de l’àmbit residencial amb la millora de ràtios de professionals i la humanització dels espais en les residències.

2.2.- Pla d’Infraestructures de Serveis Socials

Aquest objectiu es dirigeix a l’impuls d’un pla d’infraestructura de serveis socials que done resposta al dèficit estructural que arrossega la Comunitat Valenciana. Basant-nos en el Mapa de Necessitats Socials, amb els fons propis i de la UE, i amb la participació dels ajuntaments planificarem la ubicació de les infraestructures d’acord amb criteris socials, demogràfics i científics. Aquesta mesura beneficiarà especialment a les zones en risc de despoblació.

3.- Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

3.1.- Impulsar el desenvolupament normatiu per a la mobilització dels habitatges buits en mans de grans forquetes.

Segons les dades de l’últim Baròmetre d’Habitatge i Lloguer del CIS, hi ha una preocupació sobre el nivell i les dinàmiques de creixement dels preus del lloguer d’habitatge i es vincula, en gran manera, a l’escassetat d’oferta disponible.

A través de la la llei de Funció Social de l’Habitatge es mobilitzarà el màxim nombre possible d’habitatges buits de llarga duració en mans de grans forquetes per a posar-les a la disposició de la gent perquè complisquen la seua finalitat social.

3.2.- Constitució de la Xarxa per l’ampliació del parc Públic Municipal.

Consisteix en la cessió dels drets de tanteig i retracte als municipis per a ampliar al màxim possible el nombre d’ajuntaments que se sumen a aquest projecte. Recordar que el Decret llei de 5 de juny, per a l’ampliació d’habitatges públics en la Comunitat mitjançant els drets de tanteig i retracte preveu diverses eines per a ampliar el patrimoni públic d’habitatges, entre elles cedir aquests drets als ajuntaments.

Tots dos objectius s’emmarquen en el Pla Hàbitat 20-30 de la Generalitat que preveu duplicar el parc públic disponible d’habitatge en 10 anys- ja siga en propietat de l’administració autonòmica i local.

4.- Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

4.1.- Desenvolupament d’instruments financers per a la recuperació del teixit productiu valencià

L’Institut Valencià de Finances (IVF) aprovarà diversos instruments financers per a la recuperació de les empreses valencianes colpejades per la Covid.

El Fons Valencià de Competitivitat empresarial, dirigit a empreses d’elevada rendibilitat i gran capacitat de creixement i disposarà de 200 milions d’euros, dels quals 50 seran aportats per l’IVF.

Es crearà el Fons Valencià de Reestructuració, per a empreses amb excés de deute i en fase de reestructuració, per import de 50 milions, amb una aportació de l’IVF de 25 milions.

El tercer instrument és el Fons Valencià de Resiliència dirigit a empreses estratègiques que necessiten ajudes per a mantindre l’activitat, amb aportació de 50 milions de fons de la Generalitat i gestió de l’IVF.

A més, l’IVF crearà una línia de finançament de grans projectes estratègics

4.2.- Elaboració i presentació del Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat

El Pla Estratègic, que es desenvoluparà en col·laboració amb diversos departaments autonòmics, tindrà cinc eixos: govern intel·ligent, educació digital, sanitat i serveis socials eficients, justícia moderna i infraestructures, comunicacions i mobilitat imprescindibles i crítiques.

5.- Conselleria Justícia, Interior i Administració Pública

5.1.- Programa Justícia-Covid per a la reactivació de la Justícia

El Programa de Reforç per a reactivar la Justícia. Aquest pla té 2 eixos:

1. Digitalització: 27 milions d’euros per a un nou sistema que permet celebrar judicis telemàtics, la implantació de l’expedient digital i l’adquisició d’ordinadors portàtils per a operadors judicials

2. Pla de Recursos humans: Es disposaran 11 milions per al reforç de personal que descongestione la Justícia. Posada en marxa imminent de 3 nous jutjats COVID en la Comunitat i se sol·licitaran al Ministeri de Justícia altres 12 unitats judicials més perquè entren en funcionament durant l’any vinent.

5.2. Elaboració del Projecte de la Unitat Valenciana d’Emergències (VE) .

Després d’un any en què la Generalitat ha hagut de fer front a una DANA, el temporal Gloria i una pandèmia, a més de 169 incendis, sorgeix la necessitat de comptar amb una unitat d’emergències autonòmica que siga capaç d’atendre situacions de crisis que impliquen el desenvolupament d’operacions a gran escala per a protegir a la ciutadania.

Per a la posada en marxa de la Unitat Valenciana d’Emergencies (VE) es definirà l’estructura de la VE i la seua organització interna; s’establirà el pla formatiu per a millorar les seues habilitats professionals i es determinaran les necessitats materials de la VE i les infraestructures necessàries per a tindre presència en tota la Comunitat.

6.- Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

6.1.- Realització del seminari ‘Infraestructures educatives innovadores’

En el seminari es definiran els paràmetres per a l’obtenció del distintiu d’eficiència energètica i sostenibilitat per als centres educatius; es tractarà com millorar l’eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni dels centres; i es dissenyaran espais que propicien la innovació pedagògica. Les conclusions es tindran en compte per a elaborar els plecs tècnics per a la construcció dels centres educatius.

6.2.- Organització de les jornades ‘La cultura és segura’

S’analitzarà la situació del món de la cultura en el context generat per la pandèmia; es repassarà el marc normatiu vigent; i es destacaran les iniciatives i les mesures de seguretat que s’estan activant per a garantir el consum cultural. Comptarà amb la participació del sector cultural valencià i el departament d’Innovació educativa de la Conselleria perquè els centres escolars són un pilar fonamental per al desenvolupament artístic i creatiu dels xiquets i de les xiquetes.

7.- Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

7.1.- Pla d’actuació post-estat d’alarma

S’executarà el pla d’actuacions arquitectòniques i en infraestructures, tant en atenció primària com especialitzada, en les tres províncies. L’objectiu del pla és oferir una correcta prestació assistencial davant un rebrot de la pandèmia, contemplant el tractament, la prevenció i la minimització de la propagació d’aquesta. S’executarà una inversió de 6 milions d’euros.

7.2.- L’objectiu principal des que es va declarar la pandèmia ha sigut i continua sent protegir la salut de la ciutadania i la lluita per controlar l’expansió del virus. Hem de continuar enfortint el nostre sistema sanitari, en el qual els professionals són el pilar fonamental. Donar estabilitat als qui han contribuït a abordar aquesta crisi sense precedents, és un objectiu prioritari per a continuar enfortint el nostre sistema de salut.

Abans de finalitzar l’any 2020 es publicaran la totalitat de les convocatòries dels processos selectius corresponents a les OPE´s 2017, 2018 i estabilització del 2019, que suposaran la convocatòria de més de 12.000 places, de totes les categories professionals.

8.- Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

8.1.- Pla Estratègic del Comerç i Artesania de la Comunitat Valenciana (PIGA) 2021-2025

El pla estratègic de Comerç i Artesania (PIGA) analitzarà i diagnosticarà l’estat del comerç de proximitat i artesania de la Comunitat per a millorar la seua competitivitat, enfortir el sector i aconseguir un comerç equilibrat. Per a això, es duran a terme accions de foment de la innovació, digitalització del comerç i agrupació en associacions dels comerciants i artesans.

8.2.- Creació de l’Observatori de Simbiosi Industrial (OSI) de la Comunitat Valenciana

Aquest observatori té com a objectiu promoure l’aplicació del concepte de simbiosi industrial. És una forma d’intermediació entre les empreses perquè els residus d’una els puga emprar una altra com a matèria primera. Aquest nou format de cooperació industrial pretén reduir la necessitat de matèries primeres i residus, apostant així per l’economia circular amb solucions innovadores

9.- Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

9.1.- Presentació i Inici del Pla d’Inversions de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR)

Aquest pla en favor de la recuperació d’aigua i de la modernització de les instal·lacions de depuració comportarà actuacions al llarg de tot el territori, com per exemple en l’Estació de Depuració d’Aigües d’Alcoi, Oriola-Costa i L’Alacantí Nord (a les comarques alacantines), Almassora (en les de Castelló) i Cheste-Chiva (en la de València).

Les obres desenvoluparan el model d’economia circular aplicat al cicle integral de l’aigua i revertiran l’afecció mediambiental existent, amb un impacte positiu directe sobre la població i els municipis.

9.2.- Creació de la Comissió Tècnica de desenvolupament de la Llei d’Estructures Agràries

Aquesta Comissió Tècnica permanent naix amb l’objectiu de convertir-se en una eina eficaç que compte amb la implicació del sector i amb l’assistència i coordinació de l’administració autonòmica per al desenvolupament de la Llei d’Estructures Agràries.

Aquesta Llei és un instrument fonamental per a enfortir la viabilitat de l’agricultura valenciana, a través de canvis estructurals vinculats a l’articulació de la cadena alimentària, el suport a la cultura de la gestió en comú de la producció, la integració de la propietat de la terra i l’impuls de la inversió pública i privada en benefici d’una activitat agrària sostenible i generadora d’ocupació.

10.- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10.1.- Ampliació de la xarxa de aparcabicis assegurances situades en estacions de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Amb un aparcabicis ja instal·lat en l’estació de Torrent, està previst desplegar els pròxims 6 mesos quatre instal·lacions més d’aquest tipus tant de la xarxa de Metrovalencia com en la xarxa del Tram d’Alacant. Es tracta de aparcabicis segurs, de fàcil accés i gratuïts, controlats per càmeres de videovigilància i protecció enfront de les inclemències del temps, on els usuaris podran aparcar les seues bicicletes i patinets per a prosseguir el seu viatge amb metro o tramvia.

10.2.- Aprovació dels estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció de Territori (AVPT)

La finalitat de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, dependent de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, és vetlar per la utilització racional del sòl, així com el compliment de la legalitat urbanística en col·laboració amb els ajuntaments.

A través d’aquest organisme s’impulsaran els procediments per a minimitzar l’impacte territorial produït per aquells habitatges que manquen de títol jurídic habilitat, a través de millores com la instal·lació de sistemes d’evacuació d’aigües residuals. En aquest moment, 77 municipis ja han manifestat la seua voluntat d’adherir-se a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

11.- Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11.1.-Establir les bases de la Institució Valenciana per a la incorporació d’investigadors i investigadores d’excel·lència

Les primeres accions que es desenvoluparan per a la creació de la institució són: elegir direcció científica, desenvolupar els estatuts i nomenar un comité científic-empresarial per a definir les línies estratègiques d’investigació de la comunitat valenciana i promoure un pacte polític per a garantir les línies estratègiques de la institució (pacte per la ciència). Aquesta institució forma part de l’estratègia de generació de talent com una eina per a superar la crisi actual i com a element de resiliència per a afrontar futures crisis.

11.2.- Creació de l’Observatori de Bretxa Digital

La creació de l’Observatori de Bretxa Digital servirà per a conéixer, entre altres aspectes, la situació en termes quantitatius i qualitatius de la bretxa digital en matèria d’ús, adquisició de competències digitals i de bon ús de les TIC, a més de la seua distribució territorial i els indicadors necessaris per a desenvolupar polítiques per a reduir-la.

L’observatori serà un fòrum de participació de tots els sectors, tant públic com privat, per a planificar les polítiques públiques en matèria de lluita contra la bretxa digital. També serà un instrument per a fer arribar els interessos dels sectors afectats per la bretxa a la presa de decisions d’una manera bidireccional

12.- Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12.1.- Projecte pilot d’avaluació i rendició de comptes de l’acció de govern

Per a això, s’incorporarà en l’administració i en el portal de transparència una eina de rendició de comptes que permeta fer seguiment de l’estat d’execució i avaluació dels plans de la Generalitat. D’aquesta manera, es facilitarà el seguiment de l’acció de govern.

12.2.- Procés participatiu del V Pla Director de la Cooperació Valenciana

En el marc de l'elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana es desenvoluparà un procés participatiu que comptarà amb les entitats i membres del sector i amb veus ex