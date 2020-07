Ximo Puig valora la unió de les institucions ‘en moments de dolor’ i apel·la al ‘sentiment de país’ i al ‘enteniment’ per a afrontar el futur

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat hui dijous la unió de les institucions “en moments de tristesa i dolor” i ha apel·lat al “sentiment de país” i al “enteniment” per a afrontar el futur “i mirar cap avant junts, en l’Homenatge d’Estat a les víctimes del coronavirus i de reconeixement a la societat celebrat en la Plaça de l’Armeria del Palau Real de Madrid.



Puig ha remarcat la necessitat per part de tota la societat de complir estrictament totes les mesures i fer valdre la major responsabilitat.



El president ha assistit a l’acte acompanyat per quatre persones pertanyents a grups professionals d’alguns dels sectors més afectats per la pandèmia en representació de la Comunitat Valenciana, Rafael Badenes Quiles, com a cap de secció d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Clínic de València; Ana Santos Martínez, directora de la residència de persones majors Santa Elena, de Torrent; Raquel Causanilles, responsable de Mercadona; i Ana Belén Bueno, infermera supervisora de la Unitat d’Hematologia de l’Hospital Clínic Universitari de València.