Ximo Puig valora l’aposta de l’agricultura valenciana per la digitalització, la sostenibilitat i la resiliència per a garantir el seu futur

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha valorat l’aposta per la digitalització, la sostenibilitat i la resiliència de l’agricultura valenciana per garantir el seu futur, paràmetres que coincideixen plenament amb els fons europeus.

Així ho ha manifestat durant l’acte de signatura dels convenis entre el president de la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA) i els presidents de les comunitats de regants Séquia Real del Xúquer, Llíria i La Vall d’Uixò, que contemplen destinar 55,9 milions d’euros per a la modernització del regadiu d’aquestes entitats amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.

El cap del Consell també ha destacat el compromís del sector per la millora de l’eficiència energètica a través de l’ús d’energies renovables com la fotovoltaica o l’eòlica, la qual cosa a més contribuirà a reduir la factura energètica, i ha incidit en la necessitat d’incrementar la productivitat i la competitivitat per a millorar les rendes i garantir així el relleu generacional en l’agricultura.

Finalment, el president i ha fet una crida a la unitat d’acció al costat dels regants per a garantir el futur d’aquest sector que dona treball a 90.000 valencians i representa el 10% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Les inversions del Pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius tenen un caràcter públic-privat, per la qual cosa l’aportació pública serà d’un màxim del 80% del cost de les despeses elegibles, mentre que les comunitats de regants aportaran la resta.