Ximo Puig viatja a Londres per a presentar l’oferta turística de la Comunitat Valenciana

La visita, en la qual participa el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, s’emmarca dins del pla del Consell per a pal·liar els efectes del Brexit

El president de la Generalitat, Ximo Puig, viatja aquest dimarts a Londres al costat de representants de les cambres de comerç valencianes per a presentar al Regne Unit l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

La missió empresarial, que es desenvolupa de manera coordinada amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, s’emmarca dins del pla que impulsa la Generalitat per a pal·liar els efectes del Brexit.

L’agenda que el president desplegarà en la capital britànica inclou la presentació de l’oferta turística de la Destinació Comunitat Valenciana davant operadors i mitjans de comunicació d’aquest país, així com un esmorzar empresarial amb la participació de diferents signatures i entitats financeres.

L’objectiu d’aquesta trobada empresarial és incentivar el contacte entre les entitats i empreses assistents per a tractar assumptes d’interés per a les relacions comercials entre la Comunitat Valenciana i el Regne Unit, com les exportacions valencianes en un escenari post-Brexit.

A més, s’organitzarà un taller de treball entre operadors turístics britànics i destinacions i empreses turístiques de la Comunitat Valenciana i també hi haurà presència de la gastronomia valenciana, amb un còctel oferit pel xef Quique Dacosta.

Aquesta visita se suma a altres actuacions de Turisme Comunitat Valenciana dirigides al mercat britànic, com l’organització de viatges de premsa i familiarització, l’assistència a fires internacionals o les campanyes publicitàries al Regne Unit.