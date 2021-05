Ximo Puig visita els museus valencians en el seu dia gran

Connect on Linked in

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha animat a visitar els museus valencians, que “donen vida a la cultura i que són la memòria i l’esperança del futur”, amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels MuseusEl President ha visitat el Museu de Belles arts de València, on s’exposa l’obra de Joaquín *Sorolla ‘Retrat de la tiple Isabel Bru’ de 1904, que va ser adquirida per la Generalitat el mes d’octubre passat, procedent de Nova York, després de romandre allí els últims anys, i que des d’aquest dimarts es pot contemplar a la sala 20 d’aquest espai museísticPosteriorment, Ximo Puig s’ha desplaçat al Monestir de San Miquel dels Reis, on s’exhibeix l’obra de Carmen Calvo ‘Una Conversa, 1996-97’, que ha sigut donada per l’artista valenciana a la Generalitat

El President, que ha estat acompanyat pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, també ha posat en relleu la labor que s’està realitzant des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per dinamitzar la cultura en aquesta jornada de celebració del Dia Internacional dels Museus

Per part seua, Carmen Calvo, ha agraït el treball realitzat des de la Generalitat per a fer possible que la seua obra estiga a San Miquel dels Reis