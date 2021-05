Ximo Puig visita l’stand de Cullera a Fitur

Print This Post

En el dia de la Comunitat Valenciana a FITUR, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha compartit amb les destinacions turístiques presents en esta fira internacional del turisme celebrada a Madrid les valoracions després de les primeres jornades.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, i la regidora de Turisme, Débora Marí, han rebut al president i li han ensenyat l’stand de Visit Cullera per apropar-li de primera mà quins són els atractius de la ciutat en un estiu que se presenta clau per a la reactivació econòmica del municipi i en el qual, a més, li han presentat la nova marca turística per a incentivar als possibles visitants.