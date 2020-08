Ximo Puig vol una aliança entre ciència, economia i sanitat i avança que els pròxims pressupostos de la Generalitat donaran prioritat a la I+D

Print This Post

El president de la Generalitat va visitar ahir el Parc Científic de la Universitat de València a les instal·lacions de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments amb el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, que ha destacat els “projectes d’altíssim interés” que desenvolupa este organisme d’investigació, del qual ha destacat a més les seues més de 50 anys de trajectòria al servei de la ciència, així com la capacitat de transferir els resultats de la investigació al teixit productiu.

Ximo Puig, va manifestar que la Generalitat advoca per l’aliança entre la ciència, l’economia i la sanitat per a fer front al desafiament que planteja l’actual escenari de pandèmia i ha avançat que els pressupostos de l’Administració autonòmica per al pròxim exercici donaran prioritat precisament a la ciència, que està exercint un paper fonamental en el combat contra la COVID-19.

Al llarg de la vista, Puig també va lloar, el treball que realitza l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments, precisament dos projectes del IATA van ser seleccionats a través de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la col·laboració de la Agència Valenciana de la Innovació i que ha permés destinar 3 milions d’euros a 41 iniciatives innovadores per a la lluita contra la COVID-19.

Ara més que mai ciència, economia i sanitat han d’anar de la mà