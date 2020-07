Xiquets i xiquetes d’Alzira participen en un projecte de formació educativa i convivència intercultural

Connect on Linked in

Durant els mesos de juliol i agost diversos xiquets i xiquetes d’Alzira participen en l’Alquerieta en un programa de formació i reforç educatiu, que es desenvolupa en el Centre de Participació Ciutadana (CPC) del barri, gràcies a un projecte dl’Ajuntament d’Alzira i la Fundació Cepaim.



Són un total de 22 xiquets i xiquetes que cursen primària i secundària, de diferents nacionalitats. Dividits en 2 grups, és fonamental el compliment de les més estrictes mesures sanitàries, distància entre les taules i neteja i desinfecció de tot el material.

Les sessions es dividixen en dos torns amb diferents horaris de manera que es respecten totes i cadascuna de les mesures de seguretat per la Covid-19, al llarg dels matins dels dimarts i dimecres. D’esta manera, també es permet una atenció més individualitzada



El projecte perseguix l’objectiu de facilitar a les famílies, a través del suport i el seguiment educatiu, les diferents tasques que demanden els centres educatius per a realitzar a l’estiu i també el reforç en les matèries en les quals troben més dificultats.



Dins de l’aula la comunicació, la igualtat, la diversitat, el respecte i la convivència són eixos fonamentals que combreguen amb la comunitat, la inclusió i la cohesió social. Com a professionals, detectem les necessitats de cada menor, treballant no sols el reforç educatiu sinó també el costat emocional com a part fonamental per a aconseguir afermar els eixos i objectius del projecte.



Un altre eix fonamental és la comunicació amb les famílies, intentem que se senten formen part del projecte perquè la seua implicació facilitarà el procés. Són diverses les famílies que han agraït esta iniciativa, perquè la consideren un gran suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills i filles.



Esta iniciativa, finançada per l’Ajuntament d’Alzira, s’emmarca dins del projecte Alzira Diversa 2020 de la Fundació Cepaim, que té per objectiu el suport i el reforç educatiu en el marc d’interculturalitat i desenvolupament comunitari a través d’actuacions grupals.