Xiquets i xiquetes de Mislata participen en un taller per a conéixer l’obra de l’artista Miquel Navarro

Connect on Linked in

A través de diverses activitats, els més xicotets, aprenen a reconéixer l’obra del pintor i escultor mislatero, a més d’entendre i apreciar l’art contemporani

El Centre Sociocultural La Fàbrica de Mislata ha realitzat el taller “Descobreix Miquel Navarro”, una activitat que busca posar en valor i acostar als xiquets i xiquetes de 6 i 12 anys, l’obra del conegut pintor i escultor mislatero, Miquel Navarro, una de les figures més representatives del món artístic a nivell internacional.

El taller, impartit per l’acadèmia de pintura Pinta València, donava principi amb una explicació de caràcter audiovisual, en el qual es va crear una panoràmica de tot el treball realitzat per l’artista, tant a Mislata com a la ciutat de València. Els monitors van repassar l’obra de Miquel Navarro, estudiant algunes de les seues escultures monumentals com el Parotet a València, la Font Pública, també en la capital del Túria i coneguda popularment com la Pantera Rosa, o el Almassil, que corona la part central de la Plaça Major de la seua ciutat natal.

El curs es va desenvolupar sobre la base de criteris de plàstica manipulativa, una tècnica que ajuda els xicotets a interioritzar i comprendre de manera més senzilla el llenguatge artístic i el sentit de les escultures de Miquel Navarro. Per a això, amb l’ajuda de cartó i fang, els participants van poder crear les seues pròpies escultures, basant-se en les tècniques i formes de l’escultor. Al final de la sessió, totes les obres van formar una sèrie d’escultures que donaven lloc a un collage volumètric. D’aquesta manera, les xiquetes i xiquets van gaudir d’un moment agradable i divertit, sent aquesta, una experiència altament pedagògica i artística.

Els participants també van poder visitar les obres de Navarro, exposades en el mateix Centre Sociocultural, i aprendre a identificar la manera en la qual l’artista mislatero expressa el seu art.

Durant tot l’any, La Fàbrica ofereix una àmplia programació que compta amb cursos i tallers dirigits a tota la família, com a “Postres saludables” i “Entrepans i vinyetes” que també han tingut lloc durant aquests últims dies.