Xiquets i xiquetes de Torrent gaudiran aquest estiu del Campus FDM

L’Ajuntament de Torrent ofereix als escolars la millor alternativa estiuenca amb activitats de natació, gimnàstica rítmica, futbol, tennis, atletisme, entre moltes més

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Fundació Esportiva Municipal ha organitzat per a aquest estiu el Campus lúdic esportiu 2021.



Les activitats es desenvoluparan des del 28 de juny fins al 23 de juliol, podent triar entre tres opcions: mes complet, primera quinzena i segona quinzena.



Segons les modalitats esportives a les quals s’estima que s’inscriguen prop de 500 xiquets i xiquetes, de 5 a 16 anys, les activitats es realitzaran en les instal·lacions municipals que millor s’adapten a la pràctica de cada especialitat: Poliesportiu Anabel Medina, Pavelló Toll i l’Alberca, Piscina Municipal Parc Vedat, Parc Central i els col·legis El Vaig moldre i Antonio Machado. En totes aquestes instal·lacions es comptarà amb les mesures de seguretat sanitàries necessàries complint els protocols d’entrada i eixida, aforaments i neteja.



S’organitzaran grups de 10 participants per monitor que podran combinar les següents activitats i esports: futbol, bàsquet, tennis, frontenis, tennis de taula, natació, atletisme, voleibol, gimnàstica rítmica, multiesport, balls llatins, ritmes infantils, english playing, taller de manualitats, taller mediambiental i teatre. Enguany com a novetat s’ha afegit el Pàdel, esport en auge i amb gran acceptació.



“Amb el final del curs escolar i l’arribada de les vacances d’estiu, la Regidoria del Cultura i Esports, per mediació de la FDM, ofereix als escolars la possibilitat de gaudir d’un descans merescut al mateix temps que obri un món de possibilitats per a la seua formació lúdic esportiva”, ha manifestat la regidora d’esports, Susi Ferrrer.

Les places es cobriran per rigorós ordre d’inscripció fins a completar els grups. Per a tramitar les sol·licituds, autoritzacions i pagament de taxes les persones interessades han de dirigir-se a la web de la FDM: https://bit.ly/3hmljl2 on trobaran informació detallada.