Xirivella activa el seu Perfil Europeu

El municipi de Xirivella ha activat el seu Perfil Europeu, un requisit indispensable per a optar a subvencions de la Unió Europea, dirigides a fomentar la mobilitat de personal tècnic i polític del nostre Ajuntament cap a altres països de l’Eurozona amb la finalitat de conéixer una altra experiències en les diferents àrees de gestió. Com a aposta de futur del 2020, Xirivella ja ofereix en la seua pàgina Web aquest servei, sota el nom “Xirivella+EU”, disponible en castellà, valencià i anglés. Allí es pot trobar, a més del Perfil, la carta oberta de l’alcalde i pròximament, notícies d’interés sobre Europa.

Les activitats derivades del programa Xirivella + Europa estan orientades a l’agermanament entre les diferents ciutats de la Unió Europea. En aquest sentit, l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, confirma que “Europa ofereix moltes oportunitats que xicotets municipis, com el de Xirivella, estan desaprofitant per desconeixement”. “En efecte, moltes problemàtiques que es troben en l’àmbit local poden trobar solucions a escala europea, col·laborant amb altres socis d’altres països de la Unió Europea”, ha manifestat Montaner.

Des del mes de juliol passat de 2018, l’Ajuntament està treballant amb el suport de la Fundació Equip Humà, perquè Xirivella s’acoste a iniciatives i projectes europeus en sectors de desenvolupament claus per al municipi. Fins al moment, l’Ajuntament de Xirivella ha participat l’any Europeu 2018 del Patrimoni Cultural amb la finalitat de visibilitzar els 25 anys de la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses que va tindre lloc el novembre de 2018. A més, el maig de 2019, Xirivella va ser un dels 3400 municipis europeus triat per a rebre la subvenció de la iniciativa europea WIFI4EU. D’aquesta forma, el municipi disposa de 15,000€ per a la instal·lació de punts WIFI gratis.

També Xirivella va ser un dels 35 municipis d’Espanya triat per a participar en la iniciativa de la Comissió Europea “Parla d’Europa a la teua ciutat”, que va fructificar amb l’organització, el juny passat de 2019, de l’esdeveniment “Café amb Europa”. Va assistir a aquesta iniciativa Teresa Frontán, Responsable de Comunicació de la Representació Espanyola de la Comissió Europea, qui va animar el debat sobre què està fent Europa sobre els drets de les dones, els refugiats, el canvi climàtic, els incendis, el reciclatge de plàstic, l’ocupació i les ajudes europees.