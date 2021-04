Xirivella aflora més de 2 milions d’euros de romanents propis per a inversions

Connect on Linked in

L’Ajuntament invertirà en renovació de parcs i enllumenat públic, asfaltat de carrers, millora de la xarxa d’aigua, implantació de noves infraestructures esportives i projectes per a captar fons europeus

Després de tancar la comptabilitat de l’any 2020, l’Ajuntament de Xirivella ha aflorat 2,04 milions d’euros procedents del romanent propi de tresoreria que destinarà a inversions executables durant aquest any. L’acord entre els dos socis de govern, PSOE i PODEM, i el grup Compromís preveu destinar 300.000 euros a asfaltat i pintura viària, altres 260.000 a la renovació de cautxú i jocs de parcs infantils, i 230.000 a la construcció de noves infraestructures esportives: un circuit pump track per a bicicletes i patinets, un skatepark i una nova zona de calistenia o workout. Segons l’alcalde Michel Montaner, es tracta de “la major partida de recursos propis mai aflorada a Xirivella després d’un tancament d’exercici i ens permetrà, des del rigor pressupostari, escometre inversions molt demandades per la ciutadania.”

S’inclou també una partida de 100.000 euros per a renovació i plantació de nou arbrat, 85.000 euros per a auditar i anellar la xarxa d’aigua potable, 52.000 per a reposició de closos en el poliesportiu Ramón Sáez i el parc del Barri de la Llum al costat de la V-30, 40.000 euros per a projectes smart city enfocats a l’assistència en aparcament, 50.000 euros per a rehabilitació d’edificis de propietat municipal, 30.000 per a modernització administrativa, 60.000 euros per a reforçar l’Àrea d’Urbanisme i altres 40.000 per a una expropiació d’interés general. L’Ajuntament invertirà també 18.000 euros en la compra de dos drons de vigilància i formació de la Policia Local per al seu ús.

Projectes per a captar Fons Europeus

D’altra banda, el consistori destinarà 420.000 euros a la redacció de projectes per a la captació dels Fons de Recuperació Europeus, que injectaran fins a 140.000 milions en els pròxims anys a Espanya. La major aposta de Xirivella és la redacció d’un projecte integral d’accessibilitat, per al qual es doten 300.000 euros del romanent de tresoreria. La resta de la partida destinada a projectes es diversifica en reforma i adequació d’habitatge social, eficiència energètica o renovació d’infraestructures.

La distribució del romanent de 2020 ha sigut confirmada en un Ple Municipal Extraordinari celebrat aquest dimecres amb els vots a favor de PSOE, PODEM i Compromís, l’abstenció de Ciutadans i la regidora no adscrita, i el vot en contra del PP. Águeda Ferrandis, portaveu socialista i regidora d’Hisenda, destaca la “importància de poder dirigir els recursos municipals a la millora immediata de Xirivella i que els bancs deixen de ser prioritaris”. Segons l’edil, “ara cal completar el recorregut amb projectes que ens permeten captar fons europeus”.

Karin Jansen, regidora de Mobilitat i portaveu de PODEM, apunta que “la bona gestió econòmica de l’equip de govern permet disposar d’una important quantitat de diners per a invertir en projectes destinats a aprofundir la nostra aposta per l’oci jove saludable, l’habitatge públic, l’eficiència energètica i la millora de les zones verdes i de les nostres voreres, a través d’un ambiciós pla d’accessibilitat”. El portaveu de Compromís, Ricard Barberà, opina que “el pla integral d’accessibilitat permetrà un salt qualitatiu similar al de la Xirivella sense semàfors. Continuem avançant en la regularització dels habitatges municipals, i es dóna un aposta ferma per la sostenibilitat en la qual s’enclava l’auditoria del servei de l’aigua per a poder avançar cap a una gestió eficaç d’aquest servei mentre continuem pressionant el PSOE per a aconseguir la gestió pública i transparent de l’aigua”