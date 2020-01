Xirivella alçarà la veu contra la violència masclista els últims dilluns de mes

Connect on Linked in

Els assassinats causats per homes que exerceixen violència contra les seues parelles o ex-parelles no cessen. Només en aquest mes, sis dones i una xiqueta han mort a Espanya sota aquesta execrable modalitat delictiva. La violència masclista no afecta únicament a les dones que la pateixen, o a les seues filles i fills, o a la seua família o amistats, sinó que és un problema d’índole social que afecta la ciutadania en el seu conjunt. Davant aquesta conjuntura, Xirivella promourà els últims dilluns de cada mes concentracions de repulsa convidant a tot el municipi a sumar-se a elles.

Sota el lema ‘Els dilluns alcem la veu’ l’Ajuntament convocarà concentracions al migdia enfront de les portes del consistori i la resta d’edificis municipals, i es convidarà a la població que no puga assistir a expressar el seu compromís des dels balcons de les seues cases. Per a afavorir la major afluència possible de treballadors i treballadores municipals, se’ls ha demanat que organitzen la seua agenda de treball a tal fi. El teixit associatiu civil i feminista de Xirivella convocarà, també l’últim dilluns de cada mes, concentracions vespertines en un dels punts neuràlgics de la localitat, la confluència de les avingudes Camí Nou i Verge dels Desemparats.

Aquest dilluns han tingut lloc les primeres convocatòries. La de la vesprada ha comptat amb la presència de l’alcalde, Michel Montaner. “Si ens toquen a una sola dona, ens estan tocant a totes i a tots; si s’ofén a una sola veïna del municipi, estan ofenent a Xirivella sencera”, ha declarat Montaner. “La societat no assumeix aquest problema com a propi, i ni tan sols apareix en els primers llocs del llistat de preocupacions d’àmbit social en les enquestes que es realitzen periòdicament”, lamenta la regidora d’Igualtat, Paqui Martínez. “No podem mirar cap a un altre costat davant un assumpte tan majúscul com aquest. A l’Ajuntament de Xirivella ens sentim urgits, com a institució, a realitzar totes les accions al nostre abast per a visibilitzar el fenomen. Les campanyes mediàtiques van dirigides cada vegada més eficaçment cap als agressors, i hem de tindre present que la causa última de les violències exercides contra les dones és el masclisme”, conclou Martínez.