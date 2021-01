Xirivella aprova un pressupost per a 2021 marcadament social i progressista

Print This Post

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Xirivella ha donat llum verda als comptes generals de l’any que ve amb la suma dels dos socis de govern, PSPV-PSOE i PODEM, i el suport de Compromís. Ciutadans ha optat per l’abstenció, mentre que el Partit Popular i la regidora no adscrita han votat en contra. Dotat amb 19,5 milions d’euros, el pressupost 2021 té un perfil marcadament social i progressista.

En un context d’emergència sanitària i socioeconòmica, els comptes municipals exclouen pujades de taxes, preus i impostos durant l’any pròxim, condonen a l’hostaleria el pagament de la taxa de terrasses i incrementen les partides directament vinculades a la lluita contra la pandèmia. Així, les quantitats destinades a la cobertura social augmenten un 40% respecte al pressupost anterior. Una altra dada rellevant és el creixement de la consignació en neteja viària i recollida de residus (+25%), o la neteja i desinfecció dels centres escolars (+33%).

Entre les inversions més rellevants que s’executaran en 2021 destaquen els 400.000 euros destinats a millorar l’accessibilitat en via pública, 525.000 euros per a la construcció del nou magatzem-taller de la Brigada d’Obres i Serveis, 200.000 euros en asfaltat, 60.000 euros en renovació de paviment i jocs de parcs infantils, altres 60.000 en climatització de l’aigua de la piscina coberta o 90.000 euros per a condicionament i reforma d’habitatge social municipal. El govern contempla també una inversió de 260.000 euros en modernització de l’enllumenat públic i introducció de tecnologia led.

Segons l’alcalde de Xirivella, el socialista Michel Montaner, “són uns pressupostos adaptats a l’abrupte escenari creat per la pandèmia.