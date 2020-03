Xirivella aprova un protocol enfront del CORONAVIRUS, suspén activitats per a majors i decreta el desmuntatge de les carpes falleres

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Xirivella ha aprovat hui, amb el vistiplau del Comité de Seguretat i Salut municipal, un protocol de mesures internes i locals per a fer front a l’emergència sanitària deslligada pel coronavirus. En aquest protocol, que s’ha distribuït entre tot el personal del consistori, es reforcen les mesures d’higiene i de comportament enfront de la pandèmia, es limiten les autoritzacions d’ocupació de via pública si comporten risc per a la població, es redueixen les reunions presencials de treball i es contemplen mesures addicionals per a un suposat escenari de major incidència i propagació del COVID-19.

D’altra banda, i en aplicació de les resolucions dictades per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, Xirivella suspén totes les activitats dirigides a la tercera edat: programes de gimnàstica per a majors, llars de jubilats i qualsevol activitat que concite aglomeracions de públic en les instal·lacions municipals. En compliment també de les resolucions de la Conselleria, se suspenen les activitats i viatges culturals o d’oci organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, així com els programes d’intercanvi de professorat i alumnat. Les instal·lacions esportives continuen operant amb normalitat. Després de la suspensió del calendari de competició acordat per la Real Federació Espanyola de Futbol, els tres clubs de futbol i futbol sala han decidit voluntàriament suspendre els entrenaments.

L’alcalde de la localitat, Michel Montaner, ve mantenint reunions en les últimes hores amb els diferents col·lectius afectats per les mesures i limitacions acordades. En la vesprada ahir dimecres es va reunir amb els representants fallers, als quals va transmetre la suspensió i ajornament de les Falles. Hui s’han revocat, mitjançant decret, totes les autoritzacions vinculades als festejos fallers i s’ha instat al desmuntatge de les carpes instal·lades en via pública.

“Com a alcalde em veig obligat a prendre algunes de les mesures més doloroses que he adoptat mai, però l’emergència sanitària provocada pel coronavirus només es pot combatre ara com ara amb accions restrictives”, assegura Montaner. “Lamentablement, en aquest punt de la pandèmia tenim molt poc marge d’actuació: estar al costat de la ciutadania i explicar el per què de cada decisió apel·lant a la responsabilitat col·lectiva és tot el que podem fer”, afig.