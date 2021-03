Xirivella avança en la millora i modernització dels seus parcs empresarials

Print This Post

L’Ajuntament preveu finalitzar en un any la renovació total de l’enllumenat amb introducció de tecnologia smart

Els tres parcs empresarials de Xirivella hauran completat, previsiblement abans d’un any, la renovació de totes les seues lluminàries i el canvi a il·luminació led amb tecnologia smart. Per a consumar el procés, acompanyat de millores en la senyalització i l’asfaltat, l’Ajuntament invertirà en els pròxims mesos altres 200.000 euros, amb els quals completarà una inversió total de 460.000 durant els últims tres anys en les àrees industrials del municipi: Verge de la Salut, Zamarra i Els Oficis. La dada s’ha donat a conéixer durant una jornada de treball en la qual han participat l’alcalde Michel Montaner, la directora general de l’IVACE, Júlia Company, i els responsables de FEPEVAL i ASIVISA, Diego Romá i Alberto Forteza respectivament.

El pas a il·luminació led amb tecnologia smart permetrà un estalvi del 80% en la factura de la llum, a més de dotar a l’enllumenat d’eines intel·ligents per a una gestió més eficient de les àrees industrials. Michel Montaner ha defensat “la ubicació estratègica” dels parcs empresarials de Xirivella que compten, segons ha recordat, “amb una important oferta de sòl de qualitat, amb vials amples i proximitat al port, l’aeroport i grans infraestructures viàries”. L’edil, després de significar l’oportunitat que suposen els Fons de Recuperació de la Unió Europea, ha demanat que Xirivella i les seues zones industrials siguen “objectiu prioritari d’inversió”. Una petició obertament rebuda per la directora general de l’institut públic IVACE, qui s’ha mostrat “disposada a col·laborar amb Xirivella” per a aprofitar tot el seu potencial.

Diego Romá, gerent de FEPEVAL, ha advocat per conjuminar esforços públics i privats amb la constitució a Xirivella d’una EGM (entitat de gestió i modernització) que “facilite la introducció de millores en mobilitat sostenible, eficiència energètica, comunitats energètiques locals i plans de seguretat integral”. Per part seua, el president de ASIVISA, Alberto Forteza, ha proposat que aqueix marc de col·laboració públic-privat permeta incrementar també la vigilància i la connectivitat de les zones industrials.